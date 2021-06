KPR Gaul bank bjb Mendapat Penghargaan dari MarkPlus Inc

TRIBUNJABAR.ID BANDUNG – bank bjb kembali mendapatkan penghargaan prestisius dari MarkPlus, Inc.KPR Gaul bank bjb terpilih sebagai Bandung Enterpreneurial Marketing Appreciation of The Month di acara Marketeers iClub Bandung yang digelar virtual pada Jumat 25 Juni 2021. Adapun penghargaan diterima oleh Pemimpin Divisi Kredit Konsumer bank bjb, Yusuf Saadudin (Plt. Pemimpin Divisi KPR & KKB bank bjb).

Penghargaan tersebut diberikan karena bank bjb dinilai cepat dalam melakukan adaptasi dan bertindak secara kreatif dan produktif terhadap strategi bisnisnya. MarkPlus Inc menyatakan meski bisnis mengalami penurunan namun perusahaan lokal tetap bertumbuh di masa Covid-19 ini dengan menerapkan konsep Entrepreneurial Marketing: Creativity, Innovation, Entrepreneurship, & Leadership.

Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb, Widi Hartoto, menjelaskan penghargaan ini kembali membuktikan komitmen serius bank bjb dalam mempermudah akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah.

"Program bjb KPR Gaul dapat menjadi angin segar bagi milenial di seluruh Indonesia untuk dapat segera mewujudkan mimpinya. Program ini juga sekaligus merupakan bentuk komitmen bank bjb untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. " ungkap Widi.

bjb KPR merupakan fasilitas kredit pemilikan rumah yang diberikan bank bjb kepada calon debitur perorangan untuk membeli rumah tapak, apartemen, ruko, rukan dan lainnya baik baru (primary) maupun bekas (secondary) dari pengembang atau perorangan. Selain itu bjb KPR dapat digunakan untuk merenovasi dan membangun rumah, take over serta top up KPR.

bjb KPR terdiri dari lima produk yang diberikan untuk memudahkan calon debitur mendapatkan rumah. Kelima produk tersebut adalah bjb KPR, bjb KPR Flexi, bjb KPR Sejahtera FLPP (KPR Bersubsidi), bjb KPR Gaul, dan bjb KPR Lelang.

bjb KPR Gaul merupakan produk bank bjb yang didedikasikan khusus untuk para milenial. Lewat fasilitas kredit ini, bank bjb mempersembahkan kemudahan akses pembiayaan kepemilikan rumah sekaligus membantu pemuda Indonesia untuk menggapai impian akan kepemilikan hunian ideal.

Keberadaan bjb KPR Gaul ini diharapkan dapat dimanfaatkan seluas-luasnya oleh para milenial sebagai solusi atas kebutuhan kepemilikan rumah yang mudah dan terjangkau. Mengingat tren harga properti yang selalu meningkat setiap tahun, menunda-nunda niat mencicil rumah malah akan merugikan, lho. Apalagi sekarang sudah ada bjb KPR Gaul.