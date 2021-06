Chord Gitar Paling Mudah Lagu Bintang Kehidupan - Nike Ardilla, Lengkap dengan Lirik Lagu

TRIBUNJABAR.ID - Berikut ini chord gitar paling muda lagu Bintang Kehidupan, lagu legendaris dari Nike Ardilla.

Bintang Kehidupan menjadi satu di antara lagu Nike Ardilla yang tak lekang oleh waktu.

Lagu ini dirilis pertama kali pada 1 Desember 1989 lalu.

Bintang Kehidupan masuk daftar lagu di album Nike Ardilla dengan nama yang sama.

Lagu Bintang Kehidupan termasuk lagu yang mudah dipelajari.

Berikut ini chord gitar mudah Bintang Kehidupan dari Nike Ardilla, lengkap dengan lirik lagu.

Intro : Am…G…F…C

Dm…Am…E….

Am G

Jenuh aku mendengar

F

manisnya kata cinta

C

lebih baik sendiri

Dm E

Bukannya sekali

Am

seringku mencoba

F C

namun ku gagal lagi

Dm Dm-Em-F

Mungkin nasib ini

G

suratan tanganku

(Am)

harus tabah menjalani

Int. Am..G..F..C

Dm..Am..E…