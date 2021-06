Prediksi Inggris vs Jerman, 16 Besar Euro 2020, The Three Lions Bakal Mainkan Pemain Arsenal Ini

Babak 16 besar Euro 2020 bakal menyajikan big match Inggris vs Jerman. Simak prediksi Inggris vs Jerman di bawah ini.

Inggris vs Jerman bakal digelar di Wembley Stadium, Selasa (29/6/2021) pukul 23.00 WIB.

Bagaimana prediksi Inggris vs Jerman, terutama racikan Garet Southgate untuk manajemen skuad The Three Lions.

Akankah menurunkan kembali si 'belut licin' Arsenal?

Siap dia? Dia adalah Bukayo Saka. Pemain Arsenal yang bisa bermain di berbagai posisi itu mendapat kepercayaan Garet Southgate untuk mengisi starting line-up Inggris lawan Ceko pada laga pamungkas penyisihan grup Euro 2021.

Southgate melakukan rotasi pemain saat melawan Ceko, menyusul dua pilar mereka Chilwell dan Mount menjalani isolasi Covid-19.

Hal itu memberikan berkah pada Grealish dan Saka yang akhirnya mendapatkan waktu bermain.

Keduanya juga terlibat dalam proses semata wayang gol Inggris yang dicetak oleh Raheem Sterling.

Berawal dari pergerakan Saka dari lini belakang, dia melakukan drible hingga mengirimkan umpan di kotak 12 pass Ceko.

Tapi umpan tersebut bisa digagalkan, namun bola masih jatuh ke pemain Inggris, Grealish yang kemudian memberikan umpan kepada Raheem Sterling.