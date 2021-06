Apa Itu Instagram Music? Trending di Medsos, Begini Cara Membuat Fitur Terbaru IG Tersebut

TRIBUNJABAR.ID - Apa itu Instagram Music? Fitur terbaru dari media sosial berbagi gambar dan video tersebut akhirnya sudah bisa digunakan di Indonesia.

Hari ini, Rabu (24/6/2021), netizen di Twitter ramai-ramai mengunggah tangkapan layar fitur itu.

Kata kunci Instagram (IG) Music pun masuk jajaran trending topic Twitter.

Lantas, apa itu Instagram Music?

Rupanya, fitur itu memungkinkan pengguna untuk berbagi potongan lagu melalui unggahan story.

Potongan lagu tersebut bisa disisipkan di unggahan foto atau video.

Untuk diketahui, Instagram Music sebenarnya bukan merupakan fitur baru.

Fitur tersebut sudah ada sejak 2018.

Namun, fitur itu hanya tersedia di beberapa negara tertentu saja.

Jadi, ketika pengguna Indonesia hendak mendengarkan Instagram Music di unggahan netizen lain, akan tertera pesan "Instagram Music is not available in your region".