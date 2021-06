Muncul Pesan Google Terus Berhenti, Netizen Laporkan Google di Android Error, Ini Tips Mengatasinya

TRIBUNJABAR.ID - Apakah di ponsel Android Anda muncul pesan Google terus berhenti atau Google keeps stopping ?

Jika iya, saat ini netizen memang sedang ramai-ramai melaporkan masalah serupa.

Di Twitter, mereka ramai-ramai mengeluhkan aplikasi Google error di ponsel Android-nya.

Alhasil, sampai tulisan ini dibuat, Selasa (22/6/2021), kata kunci Google masih nomor pertama di jajaran trending topic Twitter.

Berikut ini adalah beberapa keluhan netizen:

"kenapa terus muncul notifikasi "google terus berhenti sih" aku lagi cari materi kuliah kesendat sendat terus karena notifnya," tulis warganet @antheloveU di Twitter.

"Ini notifikasi google berhenti kenapa muncul terus dah? Ganggu banget," tulis @popucorns.

"@Google hey. My Google keep stop working since 30 minutes ago

And the notification keep showing up and it so bothering me," tulis warganet @umininnieee.

Sementara itu, pihak Google Indonesia menyebut tengah menginvestigasi masalah tersebut.

Hal itu dikatakan perwakilan Google ketika dikonfirmasi KompasTekno.