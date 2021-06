Jadilah pemimpin yang mampu memprediksi situasi masa depan untuk mewujudkan birokrasi dinamis

TRIBUNJABAR.ID,- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang lebih yang akrab dipanggil kang emil membuka secara resmi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XV Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 secara Virtual, Selasa (22/06).

Dalam sambutannya Kang emil menyampaikan, kepemimpinan yang terbaik itu adalah dengan keteladanan “the best leadership, is leadership by example”. Yang mana pemimpin memiliki tahapan mulai dari memimpin diri sendiri, memimpin keluarga dan memimpin masyarkat dan organisasi.

Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XV Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, Selasa (22/06) (istimewa)

Selain itu, untuk mengukur kepemimpinan seseorang ada tiga hal diantaranya memberikan rasa aman dan nyaman, akselerasi kemajuan dan membawa perubahan.

Saat ini kepemimpinan organisasi yang tidak bisa dihindarkan dari perubahan global serta harus diwaspadai dimasa depan seperti “Competitive, Extreme, Dangerous, Connected”. Dikatakannya pula bahwa untuk mengukur sebuah negara maju melalui sdm, ekonomi infrastrukturnya serta reformasi birokrasi.

Kang Emil menjelaskan, seorang pemimpin itu harus bisa merumuskan masa lalu, masa kini dan masa depan, seperti pesan Bung Karno “jadi pemimpin itu harus jasmerah jangan sekali-kali meninggalkan sejarah untuk jadi pelajaran”. Oleh karena itu, ASN yang mengikuti pelatihan kepemimpinan ini memiliki tipe individu yang bisa memahami sejarah masa lalu, bisa merumuskan tindakan yang relevan di hari ini dan mampu berimajinasi memprediksi situasi di masa depan.

Salah satu yang Kang Emil lakukan dalam konteks masa lalu, masa kini dan masa depan di Jawa Barat melalui mereformasi birokrasi melalui tiga tahap diantaranya (1)birokrasi aturan atau rule based governance;(2)birokrasi performa atau performance based governance;dan(3)birokrasi dinamis atau dynamic governance, untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, kompeten dan melayani.

Kang Emil juga menegaskan, “membangun Jawa Barat bukan lagi domain 100% milik birokrasi tapi milik semua orang” melalui konsep pentahelix yang lebih kita kenal dengan ABCGM demi mewujudkan visi jawa barat juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi.

Selanjutnya, untuk menjadikan Jawa Barat Provinsi Digital terbaik di Indonesia. Digital West Java adalah sebuah masterplan yang harus di digitalkan. Ada enam sektor diantaranya pemerintah, pendidikan, masyarakat, kolaborasi, inovasi dan inklusif digital. Hal ini tiada lain untuk menjadi kemajuan di Jawa Barat.

“Perkuat pondasi dasar seorang pemimpin dengan mengkuasai Pancasila sebagai rumus solusi dari semua permasalahan. Jadilah ASN yang tidak berada di masa lalu dengan birokrasi aturan tidak juga terbuai di masa kini dengan birokrasi performa saja reward punishment tapi membawa wilayah masing-masing menuju birokrasi masa depan yaitu tahap tiga birokrasi dinamis yang mengajak semua orang yang mencintai kita dan kerja kita untuk bergabung kemudian terjemahkan kedalam kebijakan-kebijakan yang membawa perubahan.” Kata Kang Emil.

Ridwan kamil berpesan kepada peserta PKN Tk. II diantaranya niatkan jadi pemimpin untuk ibadah, kepemimpinan itu hanya sementara dimana ada pelantikan dan ada pemberhentian, serta jadilah pemimpin yang membawa kebermanfaatan dari jabatan yang diamanahkan.