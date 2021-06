Ini Cara Mengatasi Google Terus Berhenti di HP Android, Akun Google Beri Saran untuk Pengguna Pixel

TRIBUNJABAR.ID - Berikut ini adalah cara mengatasi Google terus berhenti atau Google keeps stopping.

Seperti diketahui, hari ini Selasa (22/6/2021) netizen atau warganet ramai-ramai melaporkan Google error di ponsel atau HP Android mereka.

Banyak netizen menyebut di ponsel mereka muncul notifikasi Google terus berhenti.

Sampai tulisan ini dibuat, Selasa sore, kata kunci Google masih masuk jajaran trending topic di media sosial Twitter.

"Ini notifikasi google berhenti kenapa muncul terus dah? Ganggu banget," tulis @popucorns di Twitter.

"kenapa terus muncul notifikasi "google terus berhenti sih" aku lagi cari materi kuliah kesendat sendat terus karena notifnya," tulis warganet @antheloveU.

"@Google hey. My Google keep stop working since 30 minutes ago. And the notification keep showing up and it so bothering me," tulis warganet @umininnieee.

Di ponsel Android Anda muncul pesan Google terus berhenti atau Google keeps stopping. Netizen ramai-ramai laporkan masalah itu. (Istimewa)

Kini, akun resmi Google sudah memberikan saran bagaimana cara mengatasi Google terus berhenti atau Google keeps stopping.

Namun, cara ini hanya untuk ponsel Google Pixel.

Akun @madebygoogle membalas keluhan salah seorang netizen.