Puskesmas Jatinangor Bantah Ada Puluhan Orang Positif Covid-19 di Cipacing, Sebut Data Simpang Siur

Laporan Kontributor TribunJabar.id, Kiki Andriana

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Jatinangor, Kabupaten Sumedang membantah bahwa kini di wilayah Desa Cipacing terdapat 32 orang positif Covid-19.

Kepala Puskesmas Jatinangor, dr. Ami Fitria mengatakan data puluhan orang itu malah tidak ditemukan dalam data di Puskesmas.

"Yang sekarang kami pantau dan kami terlibat langsung dalam tracing, testing, dan treatment, hanya 7 orang. By name by adress ada datanya," kata Ami kepada Tribun Jabar melalui sambungan telepon, Minggu (20/6/2021).

Ami sendiri bertanya-tanya, dari manakah data yang dipegang oleh pihak Pemerintah Desa Cipacing yang menyatakan 32 orang positif Covid-19.

Menurut Ami, kondisi yang terjadi di Jatinangor tentang Covid-19 adalah simpang siurnya data.

Padahal sudah jelas, untuk urusan Covid-19, ada standar operasional procedure (SOP) yang mesti dilakukan.

Di Jatinangor, fasilitas kesehatan milik swasta dan juga yang dimiliki oleh industri diakui Ami sangat banyak. Namun, belum tentu faskes-faskes itu memenuhi SOP penanganan Covid-19.

"Selain itu, alur koordinasi antara faskes swasta maupun faskes di dalam kawasan industri dengan Puskesmas Jatinangor. Idealnya kan ada jalur koordinasi itu. Jadi, jika faskes swasta melakukan test, itu dilaporkannya ke mana," kata Ami.

Lagipula, lanjutnya, penanganan Covid-19 bukan hanya soal testing dengan cara swab maupun cara-cara lainnya, tetapi juga dua T lain, yakni, tracing dan treatment.