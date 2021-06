Bidik Transaksi Akhir Pekan, Pos Indonesia Diskon Kiriman Kurir dan Logistik hingga 20 Persen

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - PT Pos Indonesia (Persero) terus berupaya meningkatkan transaksi kiriman kurir dan logistik pada akhir pekan, dengan membuat berbagai program spesial bagi masyarakat. Upaya ini digenjot Pos Indonesia untuk meningkatkan trafik kiriman antar daerah di Indonesia.

Menurut Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PT Pos Indonesia (Persero) Siti Choiriana atau akrab disapa Anna, setelah meningkatkan layanan dengan menambah jam operasional buka hingga Sabtu dan Minggu, Pos Indonesia terus berupaya meningkatkan trafik kiriman pada akhir pekan. Tujuannya, agar masyarakat semakin dimudahkan atas layanan Pos Indonesia.

Salah satu langkah yang dilakukan Pos Indonesia yaitu menggelar program diskon up to 20 persen untuk transaksi kurir dan logistik. Program diskon up to 20 persen berlaku pada Minggu, (20/6/2021).

"Khusus untuk hari ini (Minggu), kami membuat program diskon up to 20 persen untuk layanan kurir dan logistik. Program diskon ini berlaku di seluruh Indonesia," kata Anna dalam keterangan resminya, Minggu (20/6/2021).

Beberapa layanan kurir yang bakal mendapat program diskon up to 20 persen diantaranya Pos Express, Pos Kilat Khusus, Pos Jumbo Ekonomi, Q9 Sameday Device, dan lainnya. Sedangkan layanan logistik seperti warehouses dan freight forwarding.

Lebih lanjut Anna menjelaskan, potensi masyarakat mengakses jasa kurir dan logistik pada akhir pekan sebenarnya cukup besar. Karena, pada Senin hingga Jumat biasanya mereka sibuk bekerja, sehingga baru bisa melakukan pengiriman barang pada Sabtu atau Minggu.

Potensi itu, yang saat ini sedang dibidik Pos Indonesia. Program diskon up to20 persen, menurut Anna, juga sebagai tindaklanjut dari program sebelumnya, di mana mulai awal Juni lalu BUMN ini menambah jam operasional, tetap buka pada Sabtu dan Minggu, serta tanggal merah.

"Kami Pos Indonesia terus campaign bahwa kami buka pada Sabtu dan Minggu. Bahkan kami ingin sampaikan bahwa layanan Pos itu buka 24 jam dan 7 hari dalam seminggu. Sehingga masyarakat bisa menggunakan jasa kurir dan logistik kami," bebernya.

Pos Indonesia berharap, kedepan akan semakin banyak masyarakat yang terbiasa melakukan transaksi pengiriman pada akhir pekan. Termasuk, para pelaku usaha

seperti UMKM yang akan dimudahkan dengan beroperasinya layanan kiriman pada Sabtu dan Minggu, serta program diskon ini. *