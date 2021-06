RESMI Berlaku Lagi Pembatasan Aktivitas Masyarakat Purwakarta, Patuhi 11 Aturan Ini

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Purwakarta, Dwiky Maulana Vellayati.

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Pemkab Purwakarta kembali melakukan pembatasan aktivitas masyarakat Kabupaten Purwakarta secara ketat.

Melalui surat edaran resmi yang disampaikan Satgas Covid-19 Kabupaten Purwakarta, pembatasan aktivitas tersebut di mulai per tanggal 18 Juni 2021 hingga dengan 28 Juni 2021. Surat itu diteken Sekda Pemkab Purwakarta, Yus Permana.

Hal ini dilakukan Pemkab Purwakarta demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di wilayah Purwakarta yang saat ini semakin meluas.

Terdapat beberapa point dari surat edaran sesuai dengan aturan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2021, Surat Edaran Menteri Agama Nomor : SE 13 tahun 2021, Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 443/Kep.361-huk/2021, dan Surat Edaran Bupati Nomor: 443.1/1880/Huk.

Berikut point-point yang harus diketahui masyarakat Kabupaten Purwakarta yaitu :

1. Tempat hiburan dan wisata ditutup;

2. Rumah makan, cafe dan resto hanya melayani dine in s.d pukul 19.00 WIB dan tek away s.d pukul 21.00 WIB;

3. Jam operasional supermarket dan pasar swalayan pukul 10.00 s.d 19.00 WIB;

4. Jam operasional pasar tradisional s.d pukul 12.00 WIB;

5. Proses belajar mengajar melalui daring

6. Pernikahan gedung dan rumah hanya prosesi akad nikah dan dihadiri maksimal 50 orang;

7. Instansi pemerintah dan BUMN/BUMND melakukan WFH 50%;

8. Kunjungan kerja dari dan keluar kota ditiadakan;

9. Kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) ditiadakan;

10. Pembatasan tempat ibadah dan kegiatan keagamaan maksimal 50%;

11. Akan dilakukan penutupan jalan;