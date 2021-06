Bunga Citra Lestari Positif Covid-19, Bagaimana Anaknya, Noah Sinclair? Ini Hasil Tesnya Kata BCL

TRIBUNJABAR.ID - Penyanyi, Bunga Citra Lestari aliad BCL positif Covid-19 setelah baru-baru ini melakukan tes swab PCR.

Setelah beberapa hari menjalani isolasi mandiri, kini BCL mengabarkan hasil tes sang anak, Noah Sinclair.

Selain putranya, istri almarhum Ashraf Sinclair ini juga mengabarkan hasil tes orangtuanya.

Oran-orang di rumah BCL semuanya melakukan tes swab PCR.

"Dan karena aku positif, Noah, my mom, my dad, dan semua orang di rumah juga PCR. Why today? karena menunggu masa inkubasi untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat," tulis BCL dalam Insta Story, Jumat ( 18/6/2021).

Kemudian, Sabtu (19/6/2021) siang, Bunga pun mengabarkan hasil tes dari keluarganya.

Ia bersyukur karena Noah Sinclair dan orangtuanya negatif Covid-19

"Alhamdulillah hasil PCR Noah, my mom, my dad, dan orang rumah semua negatif. Tinggal tim lantai tiga semangat supaya lekas negatif @doddyansyah @denarachman @bimopermadi @itarenita," kata BCL dalam Insta Story.

BCL umumkan hasil tes Noah Sinclair. (Instagram/bclsinclair)

Awal Mula BCL Positif Covid-19

Bunga Citra Lestari alias BCL tampak tak terima kabar yang berseliweran tentang awal mula dia terpapar virus corona.