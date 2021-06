Pemain Baru Persib Bandung Mohammed Rashid, Bukan Cuma Main Bola Tapi Aktiv Bermain Tik Tok

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Persib Bandung secara resmi mengumumkan pemain baru mereka Mohammed Rashid pada Kamis (17/06/2021) di halaman Instagram resmi Persib Bandung.

Pira kelahiran Palestina ini digadang-gadang menjadi rekrutan Persib Bandung yang akan berjanji akan memberikan yang terbaik di Liga 1 mendatang.

Mohammed Rashid sebelumnya pernah membela klub liga 2 Arab Saudi Al-Jeel dan melanglang buana di liga Palestina dengan memperkuat Al-Quds Hilal dan Al-Bireh.

Pria berpenampilan plontos ini tercatat di transfermrkt menjadi pemain yang berposisikan gelandang bertahan.

Dibalik garangnya ia dilapangan, ternyata Mohammed Rashid memiliki rasa humoris yang tinggi dan aktif bermain aplikasi sosial video Tiktok.

Dalam akun Tiktoknya dengan nama akun mohamadrashid95, ia kerap mempublikasikan video-video humoris bersama kedua orang tuanya.

Selain video-video humoris dari Mohammed Rashid, ia pernah sekali mempublish video ajakan untuk memerangi rasis yang kerap dilanda para pemain sepak bola.

"We are all equal under God's eye! We are all children of God! Say no to racism (Kita semua sama di mata Tuhan! Kita semua adalah anak Tuhan! Katakan tidak pada rasisme)" ujarnya di halaman resmi akun Tiktoknya.