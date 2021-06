Viral di TikTok, Pernikahan Anak Bercadar Dihadiri Ayah Kandung yang Pendeta, Kisahnya Mengharukan

TRIBUNJABAR.ID - Kisah ayah dan anak yang berbeda agama viral di TikTok. Dalam video yang dibagikan @cristinnatalia.10, terlihat seorang anak bercadar dan ayahnya yang seorang pendeta.

Saat Christin Natalia menikah dengan pria bernama Naufal, ayahnya datang.

Christin Natalia mengatakan ayah kandungnya adalah seorang pendeta.

Mereka berbeda keyakinan. Meski begitu Christin dan ayahnya tetap menjunjung toleransi.

Kisah mereka viral di TikTok. Christin kerap membagikan hubungannya dengan ayah di Instagram dan YouTube.

Video pernikahannya yang dihadiri sang ayah sudah ditonton ribuan kali.

Christin memakai pakaian putih lengkap dengan cadar dengan warna senada.

Ayahnya yang mengenakan kemeja batik dipeluk erat oleh Christin.

Masih mengenakan pakaian menikah, Christin bersimpuh mencium tangan ayahnya.

Christin tidak hidup dengan ayahnya.

Ia berpisah dengan ayah sejak kecil sebab ayahnya cerai dengan sang ibu.

Keluarga Christin yang unik itu menarik perhatian netizen.

Tidak sedikit yang bertanya mengenai latar belakang keluarganya.

Untuk menjawab rasa penasaran netizen, Christin Natalia membagikan kisah hijrahnya melalui kanal YouTube bernama "Cristin Natalia official".

Lewat video, Christin Natalia menjelaskan ia mulai bercadar dari sekitar 2,5 tahun lalu.

Ia merasa lebih nyaman bercadar sehingga mempertahankan penampilannya.

"Aku juga ngerasa termotivasi sama akhwat bercadar dari sosial media. Jadi dulu pernah bermimpi gitu, Allah kasih hidayah melalui mimpi," kata Christin Natalia.

Sejak kecil, Christin sudah memeluk agama Islam.

Ia mengikut keyakinan dari ibu kandungnya.

Ya, ibu kandung dan ayah kandung Christin berbeda keyakinan sehingga harus bercerai ketika ia berumur 6 bulan.

Terkait namanya, Christin adalah pemberian dari ayahnya karena terlahir di keluarga Kristen.

Sementara Natalia diambil dari tanggal lahirnya.

Sebab ia lahir di tanggal 25 Desember.

Melalui Instagram-nya, Christin menjelaskan alasannya lebih sering membagikan foto sang ayah,

Ia tumbuh jauh dari ayahnya sebab Christin tumbuh dengan ibunya.

"I miss my family when I was a baby

Terima kasih telah menjadi Daddy dan mama terbaik untukku

Btw bnyak bnget yg suka nanyain Knapa kyak lebih syg sama daddynya dari mamanya?

Aku sayang bnget sama mama ku Knapa aku cengeng bnget kalau buat konten tentang daddyku, itu Krena aku gak tumbuh dewasa dengan beliau selama ini aku tumbuh dewasa bersama mamaku dari kecil udah sama mama, makanya aku lebih sering buat konten dengan daddy ku Krena aku ingin menyimpan moment kami berdua yg udah lama terlewatkan," katanya.

Kisah Viral di TikTok Lainnya

Viral kisah hidup seorang badut yang menghibur di pinggir jalan.

Di balik kostum badut Teletubbies di pinggir jalan, ada sosok anak yang mencari nafkah untuk keluarganya.

Dia adalah Cindy. Sosoknya viral setelah akun TikTok @keluargawiwikteguh menceritakan kisahnya.

Dari video tersebut, Cindy diketahui masih duduk di bangku SMP.

Sama seperti siswa di Indonesia, Cindy belajar secara daring.

Anak perempuan itu berasal dari Kebumen, Jawa Tengah.

Setelah jam sekolah, Cindy mengenakan kostum badut berwarna kuning yang menyimpan kenangan.

Kostum itu adalah peninggalan ayahnya. Cindy adalah seorang yatim.

Cindy terpaksa mencari nafkah untuk menghidupi adik dan ibunya.

Remaja itu bekerja di Perempatan Pejagoan, Kebumen, Jawa Tengah.

Sosok Cindy, nak SMP yang bekerja sebagai badut setelah ayahnya meninggal (TikTok/@keluargawiwikteguh)

Kisah Cindy itu viral di media sosial. Seorang wanita dalam video menghampiri Cindy dan merangkulnya.

Ia bertanya sesuatu. Sambil menangis sesegukan, Cindy menceritakan sulitnya hidup bekerja sebagai badut.

Terlebih ia masih anak-anak. Pekerjaannya kerap kali menjadi bahan olok-olokan.

Bukan hanya teman sebaya, Cindy juga diejek oleh tetangganya.

Meski begitu Cindy yang terhimpit keadaan hanya bisa semangat dan tegar demi keluarga.

“Tidak hanya teman, tapi juga tetangganya selalu mengolok-olok pekerjaannya sebagai badut. Tapi ia tetap tegar dan semangat, karena dia lakukan ini demi ibu yang dia sayang dan juga adiknya,” tulis pemilik akun Tiktok tersebut.

Wanita yang menghampiri Cindy pun ikut menangis mendengar ceritanya.

Ia pun membelikan beragam sembako dan kebutuhan lainnya pada gadis tersebut.

Banyak netizen yang memberikan semangat untuk Cindy.