bank bjb dukung Pelaksanaan Beauty Bazaar Bandung Beauty Station 2021

TRIBUNJABAR.ID BANDUNG, Guna mendukung geliat ekonomi di bidang kosmetik dan kecantikan, bank bjb mendukung terselenggaranya acara Bandung Beauty Station 2021 bertajuk “Make Your Own Kind of Beauty”. Acara di bawah naungan SERAYA Group tersebut digelar di Atrium Mal 23 Paskal Shopping Center dan dibuka pada Rabu, 16 Juni 2021.

Gelaran ini akan diselenggarakan selama lima hari, yakni pada 16-20 Juni 2021. Bandung Beauty Station 2021 menghadirkan belasan brand kecantikan lokal ternama, meliputi Wardah, Implora Cosmetics, Mineral Botanica, Rossa Beauty, HGL House, Jarkeen, Zlota, Joselin, Soona, JustMine Beauty, The Nude Co., Atman, dan The Good Virtues Co., serta Jumbuh.

Melalui tema “Beauty Inside and Out”, acara ini menghadirkan talkshow yang akan membahas konsep kecantikan di kalangan masyarakat saat ini. Dimana standar kecantikan tidak ditentukan dari bentuk wajah, warna kulit, ataupun hal-hal estetis lainnya.

Bandung Beauty Station menekankan bahwa setiap individu dapat menciptakan definisi kecantikannya sendiri. Gagasan tersebut akan menjadi bahasan dalam talkshow yang mengadirkan sejumlah beauty influencer yakni Alifah Ratu berkolaborasi dengan Implora Cosmetics, Gabriella Citra berkolaborasi dengan Zlota, Addry Danu and Jesslyn Lim berkolaborasi dengan Atman dan The Nude Co., serta Andira Hadley berkolaborasi dengan Mineral Botanica. Sementara gelaran Bandung Beauty Station dibuka oleh Direktur Komersial dan UMKM bank bjb Nancy Adistyasari.

Nancy mengatakan, acara ini diharapkan dapat meningkatkan transaksi konsumen di sektor kosmetik dan kecantikan, terutama di masa pandemi Covid-19 yang sempat menghantam banyak pengusaha di berbagai sektor. Momen ini sekaligus juga menjadi ajang untuk mensosialiasikan transaksi digital sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat.

“Di masa pandemi Covid-19 ini kami berharap engagement masyarakat dalam bertransaksi menggunakan digital banking bank bjb tetap terwujud. Transaksi cashless menggunakan digital banking seperti bjb Digi juga sesuai dengan semangat penerapan protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus. Semoga acara ini dapat menjadi ajang rekreasi sekaligus menjadi sarana untuk meningkatan geliat ekonomi masyarakat,” ungkap Nancy.

Tak hanya menyaksikan talkshow, dalam acara ini pengunjung juga dapat berbelanja degan sejumlah keuntungan. Terdapat berbagai promo potongan harga yang bisa dimanfaatkan, terutama bagi nasabah bank bjb yang melakukan transaksi secara digital.

Bagi pengunjung yang bertransaksi menggunakan bjb Digi bjb DigiCash dan QR Pay bank bjb, terdapat diskon sebesar 60% dengan maksimal potongan harga senilai Rp60.000 untuk sejumlah produk kosmetik yang tersedia. Selain itu, dengan mengunduh aplikasi bjb DigiCash, pengunjung juga berkesempatan mendapat free top-up sebesar Rp15.000.

Acara ini berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Seluruh pengunjung yang akan memasuki area bazaar diwajibkan untuk mengenakan masker dan taat pada prinsip 3M.