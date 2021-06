Komunitas Honda Uji Ketangguhan All New CB150R Streetfire Sejauh 500 Km

Perwakilan komunitas Asosiasi Street Fire Indonesia (ASFI) dan Honda Street Fire Club Indonesia (HSFCI) mencoba langsung ketangguhan All New CB150R Streetfire dengan menempuk total jarak sekitar 500 km dengan rute Jakarta - Bandung - Pangandaran.

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG – PT Astra Honda Motor (AHM) bekerjasama dengan PT Daya Adicipta Motora (DAM) selaku Main Dealer Sepeda Motor dan Suku Cadang Honda Jawa Barat serta PT. Wahana Makmur Sejati (WMS) selaku Main Dealer Sepeda Motor dan Suku Cadang Honda Jakarta Tangerang menggelar acara “Touring Laki All New CB150R Streetfire pada 12-13 Juni 2021.

Perwakilan komunitas Asosiasi Street Fire Indonesia (ASFI) dan Honda Street Fire Club Indonesia (HSFCI) mencoba langsung ketangguhan All New CB150R Streetfire dengan menempuk total jarak sekitar 500 km dengan rute Jakarta - Bandung - Pangandaran. (istimewa)

Sebanyak 11 bikers yang berasal dari perwakilan komunitas Asosiasi Street Fire Indonesia (ASFI) dan Honda Street Fire Club Indonesia (HSFCI) turut berpartisipasi dalam acara ini. Touring Laki All New CB150R Streetfire juga telah menerapkan protokol kesehatan yang ketat mulai dari melakukan SWAB Antigen, wajib memakai Masker, menjaga jarak (Physical Distancing), mencuci tangan, dan menyediakan hand sanitizer baik selama perjalanan maupun di tempat-tempat yang dikunjungi. Selama acara juga seluruh kendaraan yang digunakan peserta untuk touring secara rutin dilakukan penyemprotan disinfektan.

Motor naked sport Honda All New CB150R Streetfire memiliki desain lebih agresif serta performanya yang menggabungkan sensasi berkendara bertenaga dan juga kenyamanan berkendara saat melintasi jalan perkotaan. Sambil mengkampanyekan sosialisasi keselamatan berkendara #Cari_Aman, Touring Laki All New CB150R Streetfire ini dilakukan selama dua hari dengan menempuh jarak total sekitar 500 km.

Pada hari pertama touring, rombongan diberangkatkan dari Wahana Gunung Sahari – Bogor –Cianjur – Padalarang – Bandung – Ciwidey. Saat tiba di Bandung, peserta mengikuti Community Gathering dan sesi Product Knlowledge Session All New CB150R Streetfire yang dilaksanakan di Gedung Safety Riding Center DAM, (12/6).

Memasuki hari kedua, peserta touring bersama perwakilan jajaran Manajemen AHM, DAM, dan WMS melakukan aktivitas Corporate Social Responbility (CSR), dengan menyerahkan donasi ke Mesjid Jami Al Ikhlas Pasir Jambu, Ciwidey. Setelah menyelesaikan kegiatan CSR, perjalanan kembali dilanjutkan dengan rute dimulai dari Ciwidey – Rancabuaya – Cipatujah dan Finish di Green Canyon, Batu Karas, Pangandaran.

Ketua Asosiasi Street Fire Indonesia (ASFI) dan Honda Street Fire Club Indonesia (HSFCI) melakukan kegiatan Corporate Social Responbility (CSR) di Mesjid Jami Al Ikhlas Pasir Jambu, Ciwidey (istimewa)

Tiba di Pangandaran, seluruh peserta Touring Laki All New CB150R Streefire langsung mengikuti Live Instagram dengan tema NGOPREK (Ngobrol Online Seputar Komunitas) di akun social media @HondaCommunity. Seluruh rangkaian kegiatan selama dua hari ini diakhiri dengan kegiatan wisata di Body Rafting Green Canyon, Batu Karas.

General Manager Motorcycle Sales, Marketing, & Logistic DAM, Lerri Gunawan mengatakan, “Acara ini akan memberikan pengalaman berkendara yang berbeda untuk seluruh peserta dan pecinta motor sport Honda. Touring menyenangkan ini juga bertujuan untuk menguji fitur-fitur unggulan yang disematkan pada All New CB150R Streetfire yang nyaman digunakan dalam menjelajahi jalanan perkotaaan dan jarak jauh berbagai kondisi jalan yang dilalui.”

“Kami berharap touring yang seru dengan beragam destinasi yang dikunjungi, hingga aksi sosial dapat memberikan pengalaman yang istimewa bagi seluruh peserta yang mengikuti acara ini,” ujar Lerri.

All New CB150R StreetFire memiliki performa tinggi di setiap putaran berkat pengaplikasian mesin 150cc, DOHC 4 katup, 6 kecepatan, dan berpendingin cairan. Akselerasi yang dihasilkan oleh model ini mampu mencapai 10,5 detik (0-200m). All New CB150R Streetfire juga menghadirkan sensasi berkendara yang menyenangkan dengan kecepatan maksimal hingga 125 Km/jam, namun tetap menghasilkan tingkat konsumsi bahan bakar yang efisien yaitu 40,5 km/l berdasar metode pengetesan ECE R40 dengan standar EURO 3.

All New CB150R StreetFire menggunakan lampu LED di semua system pencahayaan dengan daya tahan yang lama. Sensasi teknologi tinggi dapat dirasakan pada panel indikator digital terbaru yang berisi informasi lengkap dengan desain yang compact dan visibilitas yang sangat baik.

Model ini mengaplikasikan rangka teralis yang memiliki keseimbangan yang tinggi antara kekuatan dan kelenturan berkat pengaplikasian alumunium engine hanger. Penyematan ban yang lebar meningkatkan daya cengkram maksimal sekaligus memberikan rasa aman baik saat menikung maupun pada kecepatan tinggi. Dukungan wavy disc brake di bagian rem cakram depan dan belakang semakin meningkatkan kemampuan pengereman.

All New CB150R Streetfire hadir dengan varian warna Macho Black dan Stinger Red Black yang dipasarkan dengan harga OTR (On The Road) Bandung Rp 29.650.000. Untuk melengkapi pilihan berkendara penggunanya, All New CB150R Streetfire juga memiliki varian Special Edition (SE) yang dipasarkan dengan harga OTR (On The Road) Bandung Rp 30.650.000. Varian Special Edition hadir dengan tiga varian warna matte yaitu Fury Matte Red, Raptor Matte Black, and Armored Matte Grey.