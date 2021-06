Burger Traffic Bun Yang Viral Milik Fadil Jaidi Kini Hadir di Bandung Loh, Ini Pilihan Rasanya

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Siapa sih yang tidak kenal dengan Fadil Jaidi? Selebram sekaligus Youtuber ini memiliki banyak penggemar karena tingkahnya yang selalu menghibur penonton.

Nama Fadil Jaidi pun semakin melesat karena kini ia memulai usaha kuliner dengan nama Traffic Bun.

Kuliner yang sedang viral saat ini begitu ramai di berbagai kota.

Bahkan banyak penggemarnya rela antri untuk bisa menikmati burger ini.

Setelah ramai di jakarta, kini Traffic Bun pun hadir di Bandung sebagai cabang ke-8, tepatnya di Jalan Terusan Jakarta No 177, Antapani.

Menghadirkan menu burger, hot dog, dan mac and cheese, Traffic Bun mengusung konsep restoran Amerika dengan konsep budaya pop culture.

"Ini bisnis pertama aku. Alhamdulillah, aku senang banget Traffic Bun bisa diterima dengan baik oleh masyarakat," ujar Fadil Jaidi, Senin (15/6/2021).

Dalam memulai bisnis pertamanya ini, Fadil Jaidi bergabung dengan Nikmat Group yang sebelumnya telah memilki pengalaman di bidang kuliner, yaitu street boba.

Fadil menceritakan, bisnis Traffic Bun ini memiliki konsep burger to go, take away untuk bisa dinikmati dalam perjalanan atau dibawa untuk dinikmati di rumah.

"Alhamdulillah bisnis pertama dan dapat sambutan yang bagus. Awal bisnis ya memang harus mencoba, jangan takut gagal nanti nggak akan tahu," ucapnya.

Ia mengatakan dalam proses pembuatan burger ini pun ia turun tangan untuk belajar membuat burgernya.

"Sebenarnya sudah agak lama ingin coba bisnis burger, lalu dibantu oleh Nikmat Group dalam proses development menu di Traffic Bun," ucapnya.

Fadil berharap Traffic Bun bisa berkembang hingga lebih dari 100 cabang di Indonesia agara dapat dinikmati oleh semua kalangan.

Menu andalan yang bisa Anda coba di Traffic Bun adalah sei diego burger, black montana burger, michigan hot dog, dan traffic mac and cheese.