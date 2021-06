Kasus Pelecehan Seksual di Purwakarta, Pelaku Cekoki Korban dengan Miras Jenis Gingseng

Laporan Kontributor TribunJabar.id Purwakarta, Dwiky Maulana Vellayati

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - RS (21), warga Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dia ditangkap Sat Reskrim Polres Purwakarta karena melakukan pelecehan seksual kepada gadis di bawah umur, RAP (16).

Kejadian pelecehan seksual itu terjadi pada Rabu (2/6/2021).

"Awal mulanya pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021, kita menerima laporan dari ibu korban atas nama A, melaporkan bahwa anak perempuannya hilang, belum pulang kerumah," katanya Kanit PPA Polres Purwakarta, Aiptu Agus Permana, saat ditemui di Polres Purwakarta, Senin (14/6/2021).

Setelah ditelusuri, korban ternyata sedang berada di satu kontrakan bersama pelaku.

"Kemudian setelah itu ternyata korban sedang bersama salah satu pria berinisial RS yang tidak lain adalah pelaku pencabulan tersebut," ujarnya.

Dari pengakuan pelaku, pelaku yang sedang bersama teman-temannya mengaku mencekoki korban dengan minuman keras jenis gingseng.

Pelaku kemudian melakukan aksi tak terpujinya.

Akibat perbuatannya pelaku di jerat Pasal 81 ayat (1) UU RI No 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU RI No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. (*)