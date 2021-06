Jadwal Euro 2020 Malam Ini, Spanyol vs Swedia Dini Hari, Skotlandia vs Ceko Pukul 20:00 WIB

TRIBUNJABAR.ID - Jadwal siaran langsung Euro 2020 malam ini di iNews dan RCTI menyajikan 3 laga dari grup D dan grup E, Live Streaming TV Bersama di Mola TV dan live di RCTI

Tiga pertandingan Euro 2020 malam ini yang akan berlangsung adalah Skotlandia vs Ceko (grup D), Polandia vs Slovakia, dan Spanyol vs Swedia grup E Euro 2020

Pertandingan Polandia vs Slovakia Euro 2020 akan berlangsung di Petersburg, Rusia, Senin (14/6/2021) pukul 22.15 disiarkan langsung RCTI.

Kick off Polandia vs Slovakia Euro 2020 dijadwalkan mulai pukul 23.00 WIB bisa disaksikan melalui live streaming Mola TV.

Jadwal Euro 2020 malam ini

Senin, 14 Juni 2021, pukul 20.00 WIB: Skotlandia vs Ceko (live Mola TV)

Senin, 14 Juni 2021, pukul 23.00 WIB: Polandia vs Slovakia (live RCTI, iNews & Mola TV)

Selasa, 15 Juni 2021, pukul 02.00 WIB: Spanyol vs Swedia (live RCTI, iNews & Mola TV)

Menilik materinya di Euro 2020, timnas Slovakia termasuk tim rombongan orang tua yang kosmopolitan karena diperkuat sangat banyak pemain "asing".

Timnas Slovakia membawa skuad berisi 26 pemain ke Euro 2020 dengan rataan umur 28,2 tahun, paling uzur setelah duo Belgia dan Swedia (29,2).