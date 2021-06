Hasil Euro 2020 Tadi Malam, Tiga Pertandingan Semuanya Berakhir Kemenangan

Pemain depan Belanda Wout Weghorst (kanan) merayakan dengan rekan satu timnya setelah mencetak gol kedua selama pertandingan sepak bola Grup C UEFA EURO 2020 antara Belanda dan Ukraina di Johan Cruyff Arena di Amsterdam pada 13 Juni 2021. PIROSCHKA VAN DE WOUW / POOL / AFP (PIROSCHKA VAN DE WOUW / POOL / AFP)

TRIBUNJABAR.ID - Berikut Hasil Euro 2020 yang berlangsung sejak Minggu (13/6/2021) tadi malam hingga Senin (14/6/2021) dini hari.

Inggris menjadi pertandingan pembuka dengan meraih kemenangan satu gol tanpa balas saat bertemu Kroasia di Wembley Stadium.

Gol kemenangan Timnas Inggris diciptakan oleh Raheem Sterling pada babak kedua menit 57.

Gol tunggal Sterling pun membawa Inggris ke puncak klasemen Grup D dengan raihan 3 poin.

Penyerang Inggris Raheem Sterling beraksi selama pertandingan sepak bola Grup D UEFA EURO 2020 antara Inggris dan Kroasia di Stadion Wembley di London pada 13 Juni 2021. Laurence Griffiths / POOL / AFP (Laurence Griffiths / POOL / AFP)

Posisi The Three Lions di puncak klasemen Grup D Euro 2020 masih bisa tergeser sembari menunggu hasil laga lainnya Skotlandia vs Republik Ceko.

Beralih ke tempat lain, ada laga Austria vs Makedonia Utara di Arena Nationala yang berakhir dengan skor 3-1.

Austria dan Makedonia sempat saling balas gol pada babak pertama yang didahului lesakan Stefan Lainer menit 18 memanfaatkan umpan Marcel Sabitzer.

Sepuluh menit kemudian, Makedonia Utara sanggup menyamakan kedudukan lewat gol Goran Pandev.

Selepas turun minum, Michael Gregoritsch kembali membawa unggul Austria dengan golnya di menit 78 asisst dari David Alaba.

Pemain depan Austria Marko Arnautovic (kiri) merayakan mencetak gol ketiga timnya dengan rekan satu timnya selama pertandingan sepak bola Grup C UEFA EURO 2020 antara Austria dan Makedonia Utara di National Arena di Bucharest pada 13 Juni 2021. Daniel MIHAILESCU / POOL / AFP (Daniel MIHAILESCU / POOL / AFP)

Memasuki penguhujung laga, Marko Arnautovic menjadi pencetak gol terakhir sekaligus menutup kemenangan Austria menjadi 3-1 atas Makedonia Utara.