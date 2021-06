Jadwal Euro 2020 Hari Ini, Inggris vs Kroasia Malam Hari, Belanda vs Ukraina Dini Hari

Piala Eropa 2020 dimulai 12 Juni 2021. Malam ini ada Inggris vs Kroasia dan Belanda vs Ukraina.

TRIBUNJABAR.ID, ST PETERSBURG - Belgia dan Italia membuka Euro 2020 dengan gemilang.

Kedua negara itu sama-sama menang 3-0 untuk sementara menjadikan mereka pemimpin klasemen sementara grup Piala Eropa 2020.

Italia memimpin Grup A setelah menghantam Turki 3-0 sementara Belgia menaklukkan Rusia 3-0 di kandangnya, Sabtu (14/6/2021) atau Minggu pagi waktu Indonesia.

Di Grup A, Italia sendirian dengan tiga angka karena kontestan lain, Wales dan Swiss bermain 1-1.

Sementara di Grup B, Belgia ditemani Finlandia yang menang 1-0 atas Denmark.

Hari ini pertandingan dilanjutkan kembali dengan mementaskan tiga laga.

Ketiga laga itu dari Grup C dan Grup D.

Inggris dan Kroasia akan mengawali laga Grup D malam ini.

Disusul laga Austria vs Makedonia dan Belanda vs Ukraina di Grup C.

Berikut jadwal lengkap Euro 2020 hari ini.