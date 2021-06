Euro 2020 Grup D Inggris vs Kroasia: Eks Pemain Tottenham Hotspur Ini Jagokan The Three Lions Juara

TRIBUNJABAR.ID - Timnas Inggris akan memulai perjalanannya di Euro 2020 dengan menjamu Kroasia pada laga pertama Grup D.

Laga Inggris vs Krosia dijadwalkan digelar di Stadion Wembley, Minggu (13/6/2021) pukul 20.00 WIB.

Menjelang laga tersebut, gelandang Kroasia, Luka Modric, memuji Inggris sebagai salah satu favorit juara di Euro 2020.

Pada Piala Dunia 2018, Kroasia menjadi batu sandungan Inggris di semifinal.

Kroasia memupus harapan Inggris melaju ke final setelah menang 2-1 lewat babak tambahan waktu.

Meski demikian, Luka Modric menilai bahwa skuad Inggris yang akan dihadapi Kroasia kali ini lebih baik.

Hal itu bisa dibuktikan dengan kemenangan Inggris 2-1 dalam pertemuan terakhir melawan Kroasia di UEFA Nations League pada November 2018.

"Bagi saya, mereka lebih baik daripada tiga tahun lalu. Tak ada keraguan akan hal itu," kata Luka Modric dilansir kompas.com dari talkSPORT.

Luka Modric (unilad)

"Ancaman utama? Untuk menyebut satu pemain sulit karena mereka memiliki begitu banyak pemain hebat, pemain muda yang haus akan kesuksesan dan akan sangat berbahaya di Euro ini."

"Bagi saya, mereka adalah salah satu tim favorit terutama karena mereka bermain di kandang. Itu bagus untuk mereka," ujar mantan pemain Tottenham Hotspur ini.

"Keuntungan? Ini bukan hal yang besar, tetapi ya (bisa menjadi keuntungan) karena tidak akan ada penggemar tim lawan yang datang. Itulah mengapa saya pikir mereka salah satu favorit," ucap Luka Modric.

Euro 2020 sudah dibuka dengan pertandingan antara Turki dan Italia yang digelar di Stadion Olimpico, Sabtu (12/6/2021) dini hari WIB.

Dalam pertandingan itu, Italia sukses menaklukkan Turki dengan skor 3-0 berkat gol bunuh diri Merih Demiral dan penyelesaian apik Ciro Immobile dan Lorenzo Insigne.

Selanjutnya, Euro 2020 akan mempertandingkan tiga laga hari ini, yakni Wales vs Swiss, Denmark vs Finlandia, dan Belgia vs Rusia. (*)