Preview Indonesia vs Uni Emirat Arab Live Streaming TV Bersama Malam Ini Pukul 23:45 WIB

TRIBUNJABAR.ID, DUBAI - Timnas Indonesia akan memainkan laga terakhir di Kualifikasi Piala Dunia 2022 lawan Uni Emirat Arab, malam ini.

Kick off laga Indonesia vs UEA kualifikasi Piala Dunia 2021 dijadwalkan mulai kick off pukul 23.45 WIB Live Streaming TV Bersama di Mola TV melalui aplikasi gratis.

Timnas Indonesia percaya diri akan tampil lebih baik saat menghadapi Uni Emirat Arab (UEA) di Stadion Zabeel, Dubai, hari ini, Jumat (11/6/2021) malam.

Timnas Indonesia memastikan akan bekerja keras dalam laga pamungkas Grup G Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia tersebut.

Meski sudah tak memiliki kesempatan untuk lolos ke babak selanjutnya, semangat para pemain timnas Indonesia tak luntur.

Asisten pelatih timnas Indonesia, Choi In-cheol bahkan mengatakan Evan Dimas dan kawan-kawan siap memberikan yang terbaik.

Kendati begitu, perjuangan timnas Indonesia tak akan mudah menghadapi UEA.

Mantan pelatih timnas putri Korea Selatan itu optimistis Skuad Garuda bakal memberikan yang terbaik.

Apalagi, tim pelatih timnas Indonesia juga telah mengantongi kelemahan tim lawan.

Maka Egy Maulana Vikri dkk, dipastikan bakal siap tempur meladeni permainan UEA yang dikenal memiliki penyerangan intens.