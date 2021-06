Piala Wali Kota Solo: Peringatan buat Tim Lain, Beto Targetkan Persis Solo Juara

TRIBUNJABAR.ID - Piala Wali Kota Solo akan bergulir mulai 21 Juni sampai 26 Juni 2021.

Laga-laga turnamen pramusim Liga 1 dan Liga 2 ini bisa disaksikan melalui live streaming Indosiar dan Vidio.com.

Menjelang kick off turnamen ini, striker Persis Solo Beto Goncalves ingin timnya bermain all out saat ajang Piala Wali Kota Solo 2021.

Bek PSS Sleman Fabiano Beltrame mengawal pemain Madura United Alberto Goncalves di ajang Piala Menpora 2021. Beto kini berkostum Persis Solo. (Tribun Jabar/Deni Denaswara)

Bahkan, mantan striker Persipura Jayapura itu mematok target tinggi.

Tak tanggung tanggung, Beto ingin Laskar Sambernyawa keluar sebagai kampiun.

Target tersebut didambakan lantaran Persis Solo bermain di kandang sendiri, di Stadion Manahan Solo.

"Untuk target tim harus ada, apalagi turnamen Piala Wali Kota ini ada di Solo," katanya saat dihubungi TribunSolo.com, Rabu (9/6/2021).

"Kita pengen juara, meskipun itu berat karena ada tim liga 1 dan liga 2 yang kuat," katanya.

"Meskipun sulit, kita harus selalu berfikir positif," terangnya.

Beto menambahkan jika Piala Wali Kota Solo 2021 merupakan ajang pemanasan yang berbobot.

"Kita akan menghadapi tim kuat dengan persiapan yang cukup lama," ujarnya.