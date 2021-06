Pertahankan Karakter XSR 155, Dukung Hobi Touring ke Alam

TRIBUNJABAR.IUD,- Hasil karya custom motor XSR 155 dari Yard Built Indonesia dapat dilihat pada event XSR 155 Motoride. Para builder program itu juga ambil bagian dalam aktivitas yang dirancang dengan konsep touring lifestyle ala XSR 155.

Diadakan di Bandung akhir pekan lalu, Sabtu 5 Juni 2021, 4 builder Yard Built Indonesia banyak memaparkan mengenai perkembangan modifikasi XSR 155 dan turut menikmati suasana berbeda yang didapatkan dari event XSR 155 Motoride. Mereka menilai konsumen motor sport heritage itu tetap mempertahankan karakter XSR 155 meskipun telah memodifikasinya. Bermacam gaya dipilih dan Yard Built Indonesia menjadi salah satu referensi yang dapat digunakan. Yamaha sebagai pabrikan pun mampu memahami ketertarikan pasar yan menginginkan motor retro modern yang bisa dipakai harian maupun berkendara jauh menelusuri alam.

Berikut penuturan 4 builder Yard Built Indonesia dari wilayah Bandung yaitu Chandra (Pickers Store) yang menghasilkan custom XSR 155 “Overlander”, Franky Mory (Yasashii Garage) dengan “Futuristic Scrambler”, Susanto Gunawan (Speedking Garage) dengan “Flat Tracker”, Purnama Sultan (Glanets Radical Kustom) dengan “Reborn Café Racer”.

”Di Indonesia saat ini banyak yang melakukan custom XSR 155 dan modelnya mulai banyak, termasuk di Jawa Barat. Pakemnya adalah tracker, scrambler, café racer dan untuk touring adventure. Pengguna XSR 155 tidak menghilangkan karakter XSR 155 saat dimodifikasi. Sedangkan untuk adventure, modifikasinya lebih light atau lebih santai, bisa seperti custom XSR 155 Overlander yang saya buat sebab pengguna XSR suka touring adventure dan ini sesuai karakter motornya juga,” papar Chandra dari Pickers Store.

Trend custom XSR 155 yang tengah marak itu, dipicu antusias masyarakat yang dijawab Yamaha dengan menghadirkan referensi dari Yard Built Indonesia, seperti yang dikatakan oleh Franky Mory dari Yasashii Garage, ”Sejak awal XSR 155 diperkenalkan di Indonesia, masyarakat antusias dan banyak bermunculan komunitasnya. Kalau di Bandung gregetnya sudah dari awal, banyak banget anak-anak muda yang bermain di motor XSR 155 ini. Dan untuk custom style nya masih untuk jalan raya (street). Nah, dengan adanya program Yard Built Indonesia ini semoga bisa menginspirasi sebagai referensi custom. XSR 155 sendiri menurut saya udah keren, nggak perlu diapa-apain. Sudah mewakili kalian banget, datang ke show room (dealer), beli, hidupin motornya, nongkrong deh kalian. Tanpa dirubah pun sudah mewakili kalian kaum urban, jadi kalau dirubah itu adalah selera.”

Sedangkan Susanto Gunawan dari Speedking Garage menyebutkan kehadiran XSR 155 sesuai momen saat ini, memenuhi kebutuhan bikers yang suka ride to nature menggunakan motor retro ke alam, ”XSR 155 ini motor retro modern, desain yang dibutuhkan saat ini karena orang naik motor sekarang adalah bagian dari fashion, gaya hidup, style. Memenuhi hobi ride to nature pun cocok menggunakan XSR 155, tinggal ganti ban, ganti handle bar, rubah spakbor, tidak harus merubah ketinggian suspensi. Pakai XSR 155 minim sentuhan pun sudah bagus, jadi tinggal touch up personalisasi owner masing-masing. Dengan XSR 155 standard juga nyaman buat ke alam seperti pantai, gunung, tempat yang sejuk, camping. Dan yang terbaru, Yamaha mengeluarkan XSR 155 Matte Green cocok untuk dipakai ke tempat alam. Momennya pas saat ini pakai motor retro ke alam dengan adanya XSR 155.”

Adapun Purnama Sultan dari Glanets Radical Kustom mengungkapkan dengan adanya acara XSR 155 Motoride makin memperlihatkan custom lifestyle pengguna XSR 155 termasuk anak-anak muda. ”Event XSR 155 Motoride sangat bagus, apalagi sekarang masa pandemi tidak banyak acara yang diadakan. Terimakasih kepada Yamaha, aktivitas ini sangat berkesan. Tidak hanya custom XSR 155 saja tapi implementasinya dalam sebuah event sehingga mendapatkan suasana lain. Perpaduan custom lifestyle dengan touring ini menurut saya bagus buat para pengguna XSR 155 termasuk anak-anak muda bisa bergaya apapun, lebih bebas dengan tampilan berbeda, masuk banget dengan karakter masing-masing. Dari acara ini lifestyle konsumennya pun makin terlihat.”