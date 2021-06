Kabar Duka dari ITB, Prof Ofyar Pakar Transportasi Meninggal Dunia

Laporan wartawan TribunJabar.id, Cipta Permana.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Hari ini, kabar duka datang dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Guru Besar Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Prof Dr Ir Ofyar Zainuddin Tamin, M.Sc meninggal dunia pada pukul 06.55 WIB., setelah sempat dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta Pusat, Rabu (9/6/2021).

Prof Ofyar juga menjabat Institut Teknologi Sumatera (Itera). Prof Ofyar dimakamkan di TPU Jeruk Purut Jakarta Selatan. Sebelumnya sempat disemayamkan di rumah duka di Komplek Timah Kavling 17, Fatmawati Cilandak, Jakarta Selatan.

Informasi awal meninggalnya guru besar Bidang Transportasi itu tersebar dalam pesan di grup WhatsApp Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Lampung, yang dimana Prof. Ofyar menjadi salah satu pengurus dari organisasi tersebut.

Baca juga: Senangnya Fans BTS di Bandung Dapat BTS Meal, Kemasannya Begitu Berharga sampai Mau Dibingkai

"Innalillahi wa innailaihi rojiun telah meninggal dunia Prof. Ofyar Z. Tamin (Rektor Itera), karena sakit komplikasi di RSCM Kencana Jakarta, jam 6.55 tadi pagi. Mohon perkenan doa semoga husnul khotimah, dan diterima amal ibadahnya serta diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT," bunyi pesan dari grup WhatsApp ICMI Lampung, Rabu (9/6/2021).

Kabar duka dari pria kelahiran Medan, 23 Agustus 1958 lalu itu bukan hanya mengejutkan sivitas akademika

ITERA, tapi juga ITB.

Terlebih almarhum merupakan Dekan Sekolah Pascasarjana ITB periode 2004-2010. Prof Ofyar merupakan lulusan Teknik Sipil ITB tahun 1982.

Kemudian melanjutkan studi S2 transportation planning and modelling di University of London, Inggris tahun 1986, dan meraih gelar Ph.D., bidang transportation planning and modelling masih dari University of London tahun 1988.

Ir R Sony Sulaksono Wibowo, akademisi ITB, sempat dipromotori oleh Prof Ofyar.

Ia mengaku terkejut kehilangan. Terlebih baginya almarhum dianggap seperti ayahnya sendiri.

Baca juga: Pelatih Persib Bandung Berharap Protokol Kesehatan di Piala Wali Kota Solo Melebihi di Piala Menpora