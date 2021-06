9 Pegawai IKEA Kota Baru Parahyangan KBB Positif Covid-19, 149 yang Lakukan Kontak Erat di Karantina

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Sebanyak 9 orang pegawai toko furniture IKEA Kota Baru Parahyangan, Kabupaten Bandung Barat (KBB) dinyatakan positif Covid-19 berdasarkan hasil swab test antigen yang dilakukan oleh pihak perusahaan asal Swedia tersebut.

Sebelumnya, pihak IKEA menggelar tes swab antigen secara massal kepada pegawai di lingkungan IKEA pada awal Juni lalu dan dari swab antigen massal tersebut ditemukanlah 9 orang pegawai terpapar Covid-19.

Ketua Harian Satgas Covid-19 KBB, Asep Sodikin mengatakan, terpaparnya 9 pegawai perusahaan furniture itu diketahui setelah pihak IKEA melakukan swab antigen massal kepada 400 pegawainya.

"Dari 400 pegawai yang mengikuti swab test antigen, ditemukanlan 9 orang reaktif. Itu diperoleh sekitar tanggal 2 apa 3 Juni kemarin," ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Minggu (6/6/2021).

Selanjutnya, kata Asep, swab tes PCR dilakukan kepada 9 pegawai yang reaktif Covid-19 itu dan hasilnya menunjukkan bahwa 9 pegawai tersebut positif Covid-19.

Setelah itu, pihaknya melakukan penelusuran kontak erat dari 9 pegawai yang dinyatakan positif tersebut.

"Dari hasil penulusuran, Dinas Kesehatan KBB mencatat ada 149 orang kontak erat dari 9 pegawai IKEA yang dinyatakan positif Covid-19 tersebut," kata Asep.

Ia mengatakan, untuk sementara ini ratusan orang beserta 9 orang pegawai positif itu dirumahkan dulu untuk menjalani karantina mandiri.

Juru bicara Satgas Covid-19 KBB Agus Ganjar Hidayat menambahkan, pegawai IKEA yang positif tersebut langsung mendapatkan penanganan dari pihak perusahaan dan Puskesmas setempat.

"Puskesmas dan Dinkes serta perusahaan langsung melakukan tracing dan testing. Data pegawai by name by address sudah diberikan ke Puskesmas," kata Agus.

Ia mengatakan, pegawai IKEA yang positif Covid-19 tersebut berasal dari tiga kecamatan yakni Padalarang, Ngamprah, dan Sindangkerta.