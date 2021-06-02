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LIVE TRIBUN - #002 BANDUNG PUNYA CERITA #BPC #COFFEEMORNING #STRESS #UNJANI

Kali ini, satu program unggulan di CHANNEL TRIBUN JABAR VIDEO, yaitu COFFEE MORNING dihadirkan di BANDUNG PUNYA CERITA.

Halo, TRIBUNNERS!

BANDUNG PUNYA CERITA #001 hadir ke ruang Anda.

Kali ini, satu program unggulan di CHANNEL TRIBUN JABAR VIDEO, yaitu COFFEE MORNING dihadirkan di BANDUNG PUNYA CERITA.

Ikuti perbincangan kami dengan Miryam A Sigarlaki, Ketua Admisi PMB sekaligus dosen Fakultas Psikologi Universitas Jenderal Achmad Yani dalam acara COFFEE MORNING, Live di Youtube dan Facebook Tribun Jabar.

Dipandu Daniel Andreand Damanik, tayangan ini merupakan rekaman COFFEE MORNING, Selasa 23 Maret 2021, kini hadir di BANDUNG PUNYA CERITA #002

* Apa, Bagaimana dan Kenapa Stress? Bisakah Kita Mengolah Stress Kita? - COFFEE MORNING

Tema-tema COFFEE MORNING lainnya disimak lengkap di sini: https://www.youtube.com/playlist?list=PL45i9Ap_jData9uLwr-hjUikvC02ecAI9

Selamat menikmati BANDUNG PUNYA CERITA

Ikuti COFFEE MORNING yang dipandu oleh Daniel Andreand Damanik di kanal Tribun Jabar setiap hari Selasa. (*)

Tags
Bandung Punya Cerita
stress
Unjani
TribunJabar.id
jabar.tribunnews.com
coffee morning
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Penulis: Daniel Andreand Damanik
Editor: Dicky Fadiar Djuhud
Sumber: Tribun Jabar
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