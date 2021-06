Diringkus Polisi, Dua Pria Cirebon ini Curi Tower Sutet, Nyaris Putuskan Suplai Listrik ke Brebes

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID,CIREBON- Raut muka pria berinisial Go (24) tampak lesu seusai ditangkap anggota Polres Cirebon karena terlibat pencurian besi tower saluran udara tegangan ekstra tinggi (Sutet).

Kini, pria asal Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon itu mendekam di tahanan Mapolres Cirebon, Jalan R Dewi Sartika. Belum lama ini, dia diringkus aparat karena terlibat pencurian batang besi tower sutet.

GO mengaku nekat mencuri besi siku tower sutet karena terdesak kebutuhan sehari-harinya. Berprofesi sebagai buruh, dia mengaku upahnya tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Uangnya buat makan," kata GO, di Mapolres Cirebon, Senin (31/5/2021).

Baca juga: Ini Tahapan dan Kuota PPDB 2021 di Kota Cirebon, Dilaksanakan Mulai 28 Juni 2021

Besi yang dicurinya bukan main-main. Keuntungan dari menjual besi itu baginya menguntungkan.Setiap besi yang dia curi, dijual per kilo gram. Sekali beraksi, GO mengaku mendapat bagian senilai Rp 300 ribu - Rp 500 ribu.

"Saya dapat uangnya segitu, karena besi yang dijual juga baru sedikit," ujar GO di hadapan petugas.

Kapolresta Cirebon, Kombes Pol M Syahduddi, mengatakan, anggota komplotan lainnya berinisial IS (29) juga turut diamankan. Go dan Is dijerat Pasal 362 KUH Pidana tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana penjara maksimal tujuh tahun.

Baca juga: Simak Jadwal Lengkap Penerimaan CPNS dan CPPPK di Kabupaten Cirebon di Sini

Kata dia, perbuatan Go dan rekannya mengancam putusnya suplai listrik di Cirebon, Kabupaten Cirebon hingga Kabupaten Brebes Jawa Tengah.

"Tower yang mengalirkan listrik hingga 600 mega watt ini merupakan obyek vital nasional," kata M Syahduddi.

Baca juga: Tentang Penonton Bisa Hadir di Stadion Nonton Liga 1 dan Liga 2 2021, Polri Bilang Begini

Ia mengatakan, kerugian yang ditimbulkan akibat aksi para tersangka mencapai Rp 70 juta. Namun, jika tower listrik itu roboh akibat besi sikunya dicuri maka kerugiannya mencapai Rp 140 miliar.

Mengingat batangan besi yang dicuri komplotan tersebut ialah penyangga siku yang membuat tower berdiri kokoh. Karenanya, pencurian besi siku yang dilakukan para tersangka mengancam hajat hidup masyarakat luas.

"Kalau towernya roboh dan pasokan listriknya terhambat kerugiannya bisa mencapai Rp 21 miliar perhari," ujar M Syahduddi.