Akhirnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Terbitkan Surat Izin Liga 1 dan Liga 2

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA- Akhirnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan surat izin Liga 1 dan Liga 2.

Kompetisi sepak bola dijadwakan berlangsung mulai pada 10 Juli 2021.

"Insyaallah sudah (terbit izin Liga 1 dan Liga 2)," kata Asisten Kapolri bidang Operasi (Asops), Irjen Imam Sugianto, kepada wartawan, Senin (31/5/2021).

Sejauh ini, Imam Sugianto belum menjelaskan secara rinci surat izin pelaksanaan kompetisi liga 1 dan liga 2 tersebut.

Perizinan itu, ucap dia, nantinya berdasarkan teknis yang disampaikan oleh Kapolri. Khususnya dalam penegakan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.

"Rekomendasi dikumpulkan dan akan diberikan izin sesuai arahan Kapolri," kata Imam Sugianto.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PSSI, Iwan Budianto membeberkan hasil Kongres Biasa PSSI yang telah berlangsung di Hotel Raffles, Jakarta, Sabtu (29/5/2021).

Salah satunya mengenai penjabaran format kompetisi baik Liga 1 maupun Liga 2 2021.

Iwan Budianto menjelaskan format Liga 1 bakal diadakan dengan menggunakan sistem bubble to bubble dengan konsep seperti Piala Menpora sebelumnya.

"Liga 1 tetap dengan kompetisi penuh dengan 306 pertandingan tapi sistemnya dibedakan. Tadinya home and away masing-masing, sekarang menjadi sistem bubble to bubble dengan konsep sama seperti Piala Menpora," kata Iwan Budianto.