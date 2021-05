Foto Akrabnya Anak Citra Monica dan Anak Ifan Seventeen, Kini Bersaudara Setelah Orangtuanya Menikah

TRIBUNJABAR.ID - Kini Ifan Seventeen dan Citra Monica telah menikah. Masing-masing dari anak mereka pun, Rania Dzaqira dan Safa Ricci Amanda menjadi saudara.

Ifan Seventeen dan Citra Monica menikah pada Sabtu (29/5/2021) di Hotel Pullman, Central Park, Jakarta.

Sebelum menikah, Ifan Seventeen dan Citra Monica sama-sama pernah menikah dan memiliki anak.

Kedua anak mereka yang kini berusia remaja itu bertemu.

Pertemuan itu terlihat dalam foto yang dibagikan Ifan Seventeen, Sabtu.

Ia menandai lokasi foto tersebut di Hotel Pullman.

Rania dan Safa sama-sama memakai pakaian abu-abu.

Berikut ini fotonya.

"My love, my everything (emoji hati)," tulis Ifan Seventeen.

Ifan Seventeen pernah menikah dengan Ghea Gayatri dan dikaruniai satu anak yang bernama Rania Dzaqira.