Umuh Muchtar Ingin Liga 1 2021 Dibagi Wilayah, Persib Bandung Masuk Wilayah Mana?

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA – Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Umuh Muchtar turut memberikan komentar mengenai format pertandingan Liga 1 2021 yang masih dalam pembahasan.

“Ya menurut saya sebaiknya dibagi wilayah misal barat timur gitu ya. Itu kan meringankan buat semua biayanya,” kata Umuh yang mengikuti Kongres PSSI di Hotel Raffles, Jakarta, Sabtu (29/5/2021).

“Kalau berputar terus kan malah kita lelah, kalau sudah lelah gampang kena Covid. Tapi saya ikut saja (keputusan akhir-red) saya tidak harus begini, begitu lagi. Jadi saya ajak juga ke kawan-kawan ayo kita sepakati yang terbaik,” jelasnya.

Seperti diketahui, dalam Kongres PSSI tadi, PSSI dan PT LIB sempat menjelaskan kepada para voter mengenai format Liga 1 2021.

Salah satu yang dijelaskan yakni mengenai sistem series. Di mana semua klub bakal bertanding di daerah-daerah yang sudah ditentukan.

Akan tetapi format tersebut masih belum final dan akan dirapatkan kembali dalam managers meeting yang diadakan secara daring.

“Liga 1 tetap dengan kompetisi penuh dengan 306 pertandingan tapi sistemnya dibedakan. Tadinya home and away masing-masing, sekarang menjadi sistem bubble to bubble dengan konsep sama seperti piala menpora,” kata Iwan Budianto, Wakil Ketua Umum PSSI setelah Kongres.

“Tapi karena jumlah pertandingan hampir 10 kali lipat Piala Menpora kemarin maka kita menggunakan sistem series,” jelasnya.