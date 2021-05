Promo Best DPLK Reward bank bjb, Berhadiah Total Rp54 Juta

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG—Sebagai salah satu bentuk apresiasi terhadap kepercayaan nasabah, bank bjb kembali menggelar promo berhadiah. Promo berlaku bagi para peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) bank bjb.

Program promo Best DPLK Reward ini berlangsung pada 5 April 2021 hingga 25 Juni. 2021. Para peserta berhak kesempatan meraih hadiah saldo bjb DigiCash senilai total hingga Rp54.000.000.

Terdapat dua kategori pemberian hadiah pada program ini. Yakni kategori Best Top Up dan Best Fresh Fund.

Best Top Up adalah kategori yang diberikan pada nasabah eksisting DPLK bank bjb dengan bentuk kepesertaan individu, dan memiliki saldo top-up pada aplikasi Bjb Digi terbesar. Sementara Fresh Fund adalah pemberian hadiah pada seluruh nasabah baru DPLK bank bjb dalam bentuk kepesertaan individu.

Untuk dapat mengikuti Best DPLK Reward, nasabah harus memiliki kepesertaan DPLK atas nama individu, bukan grup. Peserta program undian ini melakukan setoran awal minimal sebesar Rp 500.000.

Sebagai pembeda iuran peserta Top Up dan Fresh Fund, maka peserta wajib menambahkan angka numerik di akhir angka nominal pada transaksi setoran. Untuk peserta kategori Top Up, angka numerikanya adalah Rp 1. Sementara untuk Fresh Fund, tambahkan angka numerik Rp 2.

Sebagai contoh, peserta kategori Top Up dapat melakukan top up dana ke akun DPLK individu melalui bjb Digi dengan nominal Rp500.001. Sementara peserta kategori Fresh Fund dapat melakukan setoran awal DPLK individu senilai Rp500.002.

Pemenang program promo ini akan dipilih berdasarkan saldo akhir DPLK tertinggi, sebanyak satu orang di setiap tearing kategori. Pemenang akan terjaring total sebanyak 54 orang dan diumumkan pada bulan Juli 2021. Untuk keterangan lebih lanjut, peserta dapat mengakses laman web bank bjb di www.bankbjb.co.id.