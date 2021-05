Ini Sosok Vincentia Nurul, Ibu dari Artis Celine Evangelista yang Hamil Anak Kembar di Usia 50-an

TRIBUNJABAR.ID - Sosok ibu Celine Evangelista, Vincentia Nurul saat ini tengah menjadi sorotan warganet.

Vincentia Nurul menjadi sorotan setelah ia kini hamil anak kembar di usianya yang sudah 50 tahunan.

Kabar tersebut ia ungkapkan lewat video kanal YouTube Beepdo, yang tayang pada Kamis (27/5/2021).

Dalam pengakuannya, Nurul menyebut kehamilannya saat ini berisiko lantaran usianya yang tak lagi muda.

"Memang berisiko karena usia saya tapi saya jalani Alhamdulillah kalau Tuhan masih percaya dengan saya Alhamdulillah," ungkapnya.

Mengandung bayi pada usia setelah 35 tahun memang umum dialami banyak wanita.

Namun, ada pula beberapa wanita yang hamil pada usia 40 bahkan 50 tahun.

Sementara itu kehamilannya ini diakuinya belum diketahui oleh Celine, lantaran tidak adanya komunikasi.

Namun walaupun demikian dirinya mengakui enjoy menjalani kehamilannya yang kini menginjak usia hampir 5 bulan.

"Lebih enjoy jalanin aja, do my best, dan tetap menjaga kesehatan," imbuhnya.

