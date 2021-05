UNGKAPAN KESEDIHAN Felicia Tissue Saat Anak Presiden Jokowi Muncul Lagi Setelah Ghosting

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Felicia Tissue menjadi contoh seorang wanita yang ditinggal kekasihnya saat masih sayang-sayangnya.

Dia tiba-tiba kehilangan Kaesang Pangarep yang sebelumnya selalu mengisi hari-harinya.

Felicia Tissue, mantan kekasih anak Presiden Joko Widodo itu, menceritakan apa yang dia alami saat heboh Kaesang dikabarkan telah menjalin asmara lagi padahal kisahnya dengan Felicia belum benar-benar berakhir.

Hanya berselang dua hari sebelum hari ulang tahunnya, atau 7 Maret 2021, mulai beredar foto-foto Kaesang dengan seorang wanita yang diketahui Felicia sebagai karyawan Kaesang

. Padahal, ketika itu Felicia masih bertanya-tanya penyebab Kaesang menghilang begitu saja, dua minggu setelah mengutarakan niat menikahinya.

"Foto kebersamaan putra beliau (Joko Widodo) dengan sosok wanita yang saya kenal sebagai karyawan perusahaannya," kata Felicia dalam kanal YouTube Felicia Tissue.

"Mulai saat itu, foto-foto mesranya mulai beredar luas," ujarnya.

Felicia mengaku saat itu dia memang terpuruk.

Bagaimana tidak, ketika pria yang sudah lima tahun menjalin hubungan asmara dengannya tiba-tiba hilang dan mendadak dikabarkan sudah memiliki kekasih baru.

Baca juga: Akun Instagram Felicia Tissue Muncul Lagi, Ini Postingan Pertamanya Setelah Putus dari Kaesang

"Di situlah ibu saya merasakan dengan pedihnya bahwa anak putri satu-satunya telah dikhianati oleh putra beliau dengan perilaku kejinya diperbolehkan oleh beliau sendiri dan keluarga," kata Felicia.

"In all honestly, it was an immensely blow for me an of course my parents who saw me in distress and confussion (sejujurnya, itu adalah pukulan yang sangat besar bagi saya dan tentu saja orang tua saya yang melihat saya menderita dan kebingungan)," sambung wanita asal Singapura ini.

Oleh karena itu, ibu Felicia yang melihat putri satu-satunya menderita akhirnya saat itu angkat bicara di media sosial.

Baca juga: Felicia Ceritakan Kronologi Kaesang Pangarep Tiba-tiba Menghilang, Singgung Ibu Negara Ganti Nomor

Bukan untuk memperkeruh suasana, melainkan karena tidak adanya jalan lain untuk bisa menghubungi keluarga Kaesang.

"Lima tahun hubungan saya dengan putra beliau bukanlah waktu yang singkat. Saya sangat terpukul dan tidak bisa berkata apa pun," ujar Felicia. (*)



Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Felicia Tissue Ungkap Perasaan Ketika Heboh Kabar Kaesang Sudah Berpacaran Lagi", Klik untuk baca: https://www.kompas.com/hype/read/2021/05/27/071500466/felicia-tissue-ungkap-perasaan-ketika-heboh-kabar-kaesang-sudah-berpacaran.