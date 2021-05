Raffi Ahmad Sandang Youtuber Berpenghasilan Tertinggi di Indonesia, di Mana Posisi Atta Halilintar?

TRIBUNJABAR.ID - Siapa youtuber Indonesia paling tajir? Kira-kira berapa penghasilan mereka?

Nama Atta Halilintar masih selalu disebut untuk urusan YouTube dengan pengikut terbanyak. Namun, apakah dia yang berpenghasilan tertinggi?

Pada akhir Mei 2021, Raffi Ahmad tercatat sebagai youtuber dengan perkiraan penghasilan bulanan tertinggi di Indonesia.

Mengacu data Social Blade, Rabu (26/5/2021), Raffi Ahmad lewat akun Rans Entertainment menjadi youtuber Indonesia dengan perkiraan penghasilan tertinggi, yakni di rentang 39 ribu dolar AS- 624.700 dolar AS per bulan.

Jumlah itu setara Rp 561,60 juta - Rp 9 miliar (kurs Rp 14.400 per dolar AS).

Raffi Ahmad menggeser dominasi youtuber Deddy Corbuzier dan Baim Wong.

Pada tahun 2020, Deddy Corbuzier sempat menduduki posisi youtuber Indonesia dengan perkiraan penghasilan bulanan 29.100 dolar AS hingga 465.900 dolar AS.

Tahun ini, posisi Deddy Corbuzier melorot ke urutan ketiga youtuber paling kaya di Indonesia, dengan estimasi penghasilan 22.300 dolar AS-356.300 dolar AS per bulan.

Adapun Baim Wong lewat akun Baim Paula berada di posisi kedua youtuber Indonesia paling tajir.

Kini, suami Paula Verhoeven itu mencatatkan penghasilan bulanan di rentang 26.600 dolar AS-425.000 dolar AS.