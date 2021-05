Gelar Pra PKB Juang di Seskoau, Ini Sejumlah Agenda Penting yang Siap Dilakukan TNI Polri

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- TNI bersama stakeholder dan komponen bansa lainnya selalu menggelar agenda penting dan strategis melalui kegiatan Program Kegiatan Bersama Kejuangan (PKB Juang). Dalam giat Pra PKB Juang yang digelar di Seskoau Lembang, Senin (24/5/2020) sejumlah agenda penting menjadi pembahasan utama yang siap diajukan dalam PKB Juang yang akan digelar Juni 2020.

Menurut Danseskoau, Marsda TNI Samsul Rizal, SIP. MTr (Han), pandemi Covid-19 menjadi permasalahan serius yang sedang dihadapi seluruh dunia, termasuk Indonesia di mana berdampak luas baik terhadap aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk menanganinya tidak terlepas dari pemulihan ekonomi nasional.

"TNI Polri sebagai salah satu kekuatan bangsa turut berperan serta dalam menangani dan mengatasi pandemi Covid-19 yang merupakan suatu ancaman, hambatan, dan tantangan bagi bangsa Indonesia guna mendukung berlangsungnya pemulihan perekonomian dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional," ujar Samsul di sela membuka Seminar Pra Program Kegiatan Bersama Kejuangan (PKB Juang) Pasis Seskoau Angkatan Ke-58 di Bangsa Srutasala, Seskoau, Lembang, Senin (24/05/2021).

Menurut Samsul, percepatan penuntasan Covid-19 menjadi agenda penting yang siap dilaksanakan, untuk itu TNI Polri beserta komponen bangsa lainnya bekerjasama dalam rangka menciptakan bangsa yang kuat dan unggul dalam terwujudnya Indonesia tangguh yang bedampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat

“Penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri, tetapi perlu kolaborasi dan kerja sama antara TNI Polri serta berbagai komponen bangsa lainnya,” ujarnya.

Dengan tema “TNI-Polri Beserta Komponen Bangsa Lainnya Siap Melaksanakan Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Guna Mewujudkan Indonesia Tangguh”, kata Samsul, peran TNI Polri dalam mendukung dan mengupayakan percepatan dalam penanganan Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional sangat dibutuhkan.

"Seperti yang disampaikan Bapak Presiden RI Joko Widodo saat Rapim TNI Polri Tahun 2021, untuk berperan aktif dalam mendukung iklim usaha dan investasi yang kondusif sehingga terciptanya pemulihan ekonomi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Seminar Pra Program Kegiatan Bersama Kejuangan (PKB Juang) Pasis Seskoau Angkatan Ke-58 di Seskoau menghadirkan narasumber Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal Kementerian Bidang Perekonomian, Ferry Irawan (Optimalisasi Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Rangka Terwujudnya Indonesia Tangguh), serta Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira Adhinegara (Strategi Pemulihan Ekonomi Nasional).

Meskipun dilaksanakan secara daring dan sebagian luring terbatas, Danseskoau berharap para peserta seminar khususnya Pasis mengikuti dan menyimak dengan penuh rasa tanggung jawab, fokus dan serius sehingga dapat menyamakan visi dan persepsi dalam diskusi akademis terhadap tema yang diangkat dan akhirnya menghasilkan naskah laporan yang memiliki nilai strategis sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk menentukan kebijakan kedepannya.

Sebelumnya juga telah dilaksanakan ceramah pembekalan PKB Juang secara daring oleh Presiden RI Joko Widodo, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, yang tentunya mampu memotivasi Pasis untuk memberikan hasil terbaik, berupa naskah laporan diakhir seminar ini. (*)