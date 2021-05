Selamat Hari Raya Waisak 2021! Ini Ucapan Waisak Bahasa Inggris dan Indonesia Buat Caption Medsos

TRIBUNJABAR.ID - Selamat Hari Raya Waisak 2021! Anda bisa mengirimkan ucapan Waisak 2021 menggunakan bahasa Inggris dan Indonesia.

Ucapan tersebut bisa dijadikan caption ucapan selamat Hari Raya Waisak 2021 yang bisa Anda pakai di media sosial.

Nah, selain berkirim ucapan Waisak 2021 secara personal, Anda juga bisa berbagi ucapan dengan followers media sosial seperti di Instagram dan Facebook.

Anda bisa menuliskan kata-kata Waisak 2021 menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia pada hari ini, Rabu 26 Mei 2021.

Nah, agar tak bingung bagaimana cara merangkai kata-katanya, berikut ini Tribunjabar.id melansir dari ef.co.id untuk memberikan ucapan Waisak 2021.

Ucapan Bahasa Inggis

1. May the thoughts of Buddha will always enlighten our life. Happy Vesak day!

Semoga pemikiran-pemikiran Buddha akan selalu menerangi hidup kita. Selamat hari waisak!

2.Wishing you a peaceful and a happy Vesak Day.

Semoga hari waisak yang damai dan bahagia untukmu.

