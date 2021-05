Kata-kata Bermakna Ucapan Selamat Hari Raya Waisak 2021 dalam Bahasa Inggris, Lengkap dengan Artinya

TRIBUNJABAR.ID - Berikut ini kumpulan kata-kata bermakna Hari Raya Waisak 2021 dalam Bahasa Inggris, lengkap beserta artinya.

Hari Trisuci Waisak ini bisa dirayakan umat Buddha dalam berbagai cara.

Seperti memberikan doa maupun menyampaikannya kata-kata bermakna serta ucapan selamat Hari Raya Waisak.

Supaya tambah berkesan, Anda juga bisa menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Waisak 2021 dalam Bahasa Inggris.

Seperti diketahui Hari Waisak dalam Bahasa Inggris disebut Happy Vesak Day.

Berikut ini TribunJabar.id rangkum kata-kata bermakna ucapan selamat Hari Raya Waisak 2021 dalam Bahasa Inggris lengkap beserta artinya, dilansir dari katabijakbahasainggris.com.

#1

Happy Vesak Day. You can throughout the entire universe for someone who is more deserving of your love and affection than you are yourself. And that person is not to be found anywhere. You. Yourself.

As much as anybody in the entire universe. Deserve your love and affection. LORD BUDDHA