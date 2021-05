Deretan Ucapan Hari Waisak 2021 Termasuk dari Artis, dalam Bahasa Inggris dan Indonesia

TRIBUNJABAR.ID - Hari ini, 26 Mei 2021 merupakan Hari Waisak. Masyarakat biasanya membagikan ucapan setiap perayaan hari besar.

Hari Raya Waisak adalah perayaan paling penting dan suci bagi umat Buddha.

Umat Buddha di seluruh dunia merayakan Hari Wiasak pada bulan Vaisakha.

Hari tersebut adalah tanggal lahir Sang Buddha.

Beberapa artis Indonesia juga memperingati Hari Waisak 2021.

Seperti, penulis buku Dewi 'Dee' Lestari dan penyanyi Aura Kasih.

Anda bisa mengguankan ucapan Hari Waisak dari artis tersebut sebagai inspirasi.

Dee dikenal dengan buku serinya yang berjudul Supernova.

Ia memeluk agama Buddha. Ucapan Hari Waisak disampaikan Dee melalui Instagram-nya, Rabu (26/5/2021).

"“Three things cannot be long hidden. The sun, the moon, and the truth.”

— Buddha Gautama