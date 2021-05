Leetuk dan Yesung Super Junior Bisa Ikut Pilkada, Pamer Pakai Batik Corak Khas Jabar Desain Emil

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Dua anggota boy band asal Korea Selatan Super Junior, yakni Leeteuk dan Yesung, memamerkan setelan batik rancangan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melalui akun instagram mereka masing-masing, xxteukxx dan @yesung1106, Senin (24/5/2021).

Yesung bahkan menulis caption unggahannya menggunakan bahasa Indonesa.

Dalam foto yang diunggahnya, Yesung mengenakan setelan dengan berbagai corak batik khas Jawa Barat yang didominasi warna merah dan hijau, di antaranya corak megamendung, kawung, dan burung garuda rancangan Ridwan Kamil.

"Apakah cocok untukku? Terima kasih kepada #RidwanKamil yang merancang batik ini. Terima kasih untuk Jawa Barat dan Indonesia. aku cinta kamu," kata Yesung dalam unggahannya.

Sedangkan Leeteuk mengunggah fotonya memakai kemeja merah bercorak megamendung dan setelan jas berwarna biru dengan corak burung garuda rancangan Ridwan Kamil.

Leeteuk menulis captionnya menggunakan bahasa Korea.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun membalas unggahan Leeteuk dan Yesung Super Junior tersebut.

Ridwan Kamil mengatakan setelan batik yang terdiri dari kemaja dan jas itu merupakan pemberian yang dirancang sendiri oleh Ridwan Kamil dan dibuat oleh Batik Komar.

"Thank you KPop stars @xxteukxx and @yesung1106 of @superjunior for wearing west java batik @batikkomar that i designed," kata Ridwan Kamil dalam akun instagramnya.

Ridwan Kamil mengatakan dengan candaan khasnya bahwa secara resmi kedua anggota Super Junior tersebut dapat pergi kondangan atau ikutan pilkada.

"You are now officially ready for “pergi kondangan” or “ikut pilkada” in Indonesia. Khamsahamnida from your Hyung," katanya.

Ridwan Kamil mengatakan penggunaan batik oleh dua anggota Super Junior ini menjadi sebuah diplomasi budaya.

"Buat gadis-gadis Indonesia, dengan ini mereka terlihat lebih melokal dan tentunya lebih terjangkau. Mari semangat jadikan batik Indonesia mendunia. Saya menggunakannya untuk diplomasi budaya," katanya.

