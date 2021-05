Gelar Pameran Virtual, DAM Beri Diskon Khusus untuk Pembelian All New CBR150R Streetfighter 

General Manager Motorcycle Sales, Marketing & Logistic DAM, Lerri Gunawan, di atas All New CB150R Streetfire.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - PT Daya Adicipta Motora (DAM), selaku diler utama suku cadang dan sepeda motor Honda di Jawa Barat menggelar pameran otomotif secara virtual bertajuk Honda Jabar Virtual Expo.

Pameran virtual Honda ini digelar sebagai upaya untuk memberikan kemudahan dan memenuhi impian konsumen dalam memiliki sepeda motor Honda tanpa harus keluar rumah.

Honda Jabar Virtual Expo diselenggarakan selama sembilan hari, 22– 30 Mei 2021 dan dapat diakses pada website resmi https://hondajabarvirtualexpo.com.

Website ini menampilkan beragam produk dan varian sepeda motor Honda, serta menampilkan booth stage corner, sport corner, matic corner, cub corner, dan informasi namun secara digital.

General Manager Motorcycle Sales, Marketing & Logistic DAM, Lerri Gunawan, menyebutkan, event ini digelar setelah sebelumnya DAM memperkenalkan sepeda motor All New CB150R Streetfire secara virtual, belum lama ini.

Sehingga, dalam pameran ini, khusus untuk pembelian All New CB150R Streetfire dengan cara kredit melalui finance company FIF Astra, konsumen akan mendapatkan total potongan angsuran hingga Rp 2.625.000 dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

“Pada pameran virtual ini kami harap dapat memberikan pengalaman terbaik serta kepuasaan untuk seluruh konsumen setia Honda dan dapat menikmati promo yang kami berikan selama pameran virtual berlangsung,” tutur Lerri dalam konferensi pers virtual, Sabtu (22/5/2021).

Lerri menyebutkan, pihaknya juga memberikan kemudahan untuk konsumen agar dapat berinteraksi langsung via WhatsApp dengan sales Honda dan melalui virtual sales assistant bernama DARA yang merupakan chatbot yang siap membantu melayani kebutuhan konsumen Honda secara kapan saja dan di mana saja.

Untuk memeriahkan acara virtual launching, serta bersama-sama merasakan fitur terbaru dan performa All New CB150R Streetfire, DAM juga menggelar kompetisi All New CB150R Streetfire Challenge.

Acara ini juga menjadi salah satu rangkaian aktivitas untuk memperkenalkan motor naked sport terbaru dari Honda.