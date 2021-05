Buruan Ikutan, Periode Kompetisi Foto We Are Aerox Society akan Segera Berakhir

#WEareAEROXsociety #BanggaMAXImal

TRIBUNJABAR.ID, Jakarta – Periode kompetisi foto #WEareAEROXsociety yang berlangsung dari tanggal 10 April sampai dengan 31 Mei 2021 tinggal menyisakan beberapa hari lagi. Ratusan peserta yang merupakan pengguna Aerox 155 telah ambil bagian dalam memperebutkan 10 hadiah menarik berupa exclusive release Sneakers dan Hoodie Aerox 155 yang dimodifikasi oleh Nevertoolavish.

Nevertoolavish sendiri merupakan studio seni kreatif yang sering melakukan kolaborasi bersama brand-brand ternama dalam menghadirkan produk-produk lifestyle keren dan eksklusif dengan jumlah yang terbatas. Sehingga hasil karyanya kerap menjadi collectable item yang sangat diburu oleh para lifestyle enthusiast.

“Bagi para pengguna Aerox 155 yang ingin mendapatkan exclusive release Sneakers dan Hoodie Aerox 155 hasil kolaborasi dengan Navertoolavish, masih ada kesempatan hingga beberapa hari kedepan. Karena periode We Are Aerox Society Photo Competition masih berlangsung hingga 31 May 2021 dan semua peserta masih berpeluang untuk menjadi pemenang,” terang Antonius Widiantoro Manager Public Relation, YRA & Community, PT Yamaha Indonesia Motor Mfg.

Untuk dapat mengikuti aktivitas #WEareAEROXsociety yang tinggal menyisakan delapan hari lagi, konsumen Aerox 155 diwajibkan mendaftar sebagai peserta setelah mengabadikan momen foto bersama dengan Aerox 155 mereka.

Beberapa ketentuan dalam pengambilan foto juga harus diperhatikan seperti prinsip safety riding, menunjukan riding gear berupa helm, jaket, sarung tangan, sepatu dan mengenakan celana panjang. Jangan lupa untuk kenakan outfit terbaik dan tampil semenarik serta sekeren mungkin.

Setelah itu, posting hasil foto ke media sosial Instagram dengan menyertakan tagar #WEareAEROXsociety #BanggaMAXImal #AEROX155PhotoCompetition dan #AEROX155. jangan lupa untuk follow dan tag akun resmi @yamahaindonesia.

Selama mengikuti kompetisi ini, akun sosial media peserta juga tidak boleh di private untuk mempermudah proses penilaian. Selain itu, peserta juga diperbolehkan untuk mengupload foto sebanyak-banyaknya selama periode kompetisi masih berlangsung. Karena semakin banyak memposting foto makan peluang untuk emnjadi pemenang semakin besar.

Buat kamu para pengguna Aerox 155 tunggu apa lagi, segera ikuti kompetisi foto #WEareAEROXsociety dan menangkan hadiahnya. Untuk proses registrasi dapat diakses melalui tautan link dibawah ini.

Link registrasi peserta: bit.ly/aerox155photocompetition