Bukan Cuma Lady Gaga, Oprah Winfrey Juga Pernah Alami Kejadian Buruk di Masa Lalu, Saat 9 Tahun

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Ternyata bukan cuma Lady Gaga yang pernah dirudapaksa di masa lalu. Lady Gaga dirudapaksa hingga hamil dan mengalami gangguan mental ketika awal melangkahkan kakinya di dunia hiburan.

Peristiwa yang dialami sang penyanyi menimbulkan rasa prihatin.

Namun, ternyata Gaga bukan satu-satunya yang mengalami kejadian buruk tersebut.

Oprah Winfrey, pemandu acara The Me You Can't See di Apple TV+, di mana Gaga menceritakan kisahnya, rupanya juga pernah mengalami hal serupa.

Oprah pernah mengalami kejadian rudapaksa yang membuatnya mengalami trauma.

Ketika itu Oprah masih anak-anak, dia diperkosa oleh sepupunya bahkan sebelum dia tahu apa itu seks.

Pelecehan itu terjadi ketika dia berusia 9 tahun.

"Aku bahkan tidak tahu apa yang terjadi pada saya, dan saya menyimpan rahasia itu," ujarnya.

"Dan itu sesuatu yang aku pahami: bahwa seorang gadis tidak selamat di dunia yang penuh laki-laki," kata Oprah.

Gurunya yang kemudian menyelamatkannya.