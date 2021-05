Bicara tentang Sergio Aguero, Pep Guardiola Menangis, ''Kami tak Bisa Gantikan Dia''

Sergio Aguero tampil sebagai pemain pengganti ketika Manchester City melibas Everton 5-0 pada laga terakhir Liga Inggris edisi 2020-2021.

Dapat jatah main selama 25 menit, striker timnas Argentina itu menyumbang dua gol dalam partai yang berlangsung di Etihad Stadium, Minggu (23/5/2021).

Laga kontra Everton sekaligus menandai akhir perjalanan Aguero di Premier League.

Sang bomber bakal hengkang pada akhir musim lantaran kontraknya tak diperpanjang oleh The Citizens.

Aguero akan tampil untuk kali terakhir bareng City saat final Liga Champions melawan Chelsea, Minggu (30/5/2021) dini hari WIB.

Pep Guardiola pun tak dapat menahan air matanya sewaktu membicarakan kontribusi besar Aguero bagi City.

"Dia orang yang spesial bagi kami semua," kata Pep dalam wawancara dengan Skysports di lapangan selepas duel melawan Everton.

"Dia begitu baik. Dia sangat membantu dan begitu bagus."

"Kami tak bisa menggantikan dia, tak akan bisa," ujar eks pelatih Barcelona itu.

Pep Guardiola couldn't hold back the tears when talking about Man City legend Sergio Aguero ????????



(via @footballdaily)pic.twitter.com/yeAqNDhRCK