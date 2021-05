Semarak Nostalgia Musik 90-an dalam Konser 7 Ruang bank bjb

TRIBUNJABAR.ID BANDUNG--Sebagai salah satu bagian dari puncak perayaan HUT ke-60, bank bjb sukses menggelar Konser 7 Ruang secara daring bekerjasama dengan DSS music, Sabtu (22/5/2021) malam. Konser tersebut menyuguhkan penampilan sejumlah musisi kenamaan tanah air dalam memawakan lagu-lagu hits di era 1990-an.

Konser yang disiarkan secara live di YouTube bank bjb tersebut dikemas dengan konsep yang unik. Yakni dengan gaya semi-interaktif nan akrab dimana para pemirsa konser dapat menyapa musisi via kolom komentar yang disampaikan oleh MC.

Panggung Konser 7 Ruang dibuka oleh penampilan dari grup musik asal Kota Bandung, NitaTadi yang membawakan cover lagu "Unchained Melody" dengan aransemen baru yang lebih catchy dan upbeat, dilanjut dengan hits milik George Benson, "Nothing's Gonna Change My Lover for You".

Trio legendaris 90'an, Rida Sita Dewi (RSD) tampil kemudian. Mereka membawakan tiga nomor lagu andalan seperti single awal yang top di 1995, yakni "Masih Ada", dilanjut dengan "Kusadari", dan "Antara Kita". Ucapan selamat ulang tahun juga disampaikan RSD dengan nyanyian lagu kepada para jajaran direksi bank bjb yang turut hadir secara daring via aplikasi Zoom.

Suasana santai namun syahdu berhasil dikemas Tompi melalui lagu "Menghujam Jantungku", "Selalu Dengamu", dan "Aku Jatuh Cinta". Kemudian, Diva tanah air, Titi Dj hadir di penampilan selanjutnya. Titi membawakan tiga lagu yang mengajak pemirsa bernostalgia lewat hits "Ekspresi", "Bahasa Kalbu", dan "Bintang-bintang".

Panggung ditutup dengan penampilan memukau dari Krakatau Band, beranggotakan Trie Utami, Dwiki Dharmawan, Indra Lesmana, Gilang Ramadan, Pra Budi Dharma dan Donny Suhendra. Penampilan diawali dengan nomor instrumental "Prthvi Mata", kemudian disambung dengan "Kau Datang", "Gemilang" dan hits "Sekitar Kita". Suguhan musik Krakatau berhasil tersaji dengan apik meskipun terpisah jarak.

Konser 7 Ruang merupakan persembahan Tandamata dari bank bjb bagi para musisi tanah air agar senantiasa dapat berkarya di tengah tantangan pandemi Covid-19. Konser selalu dilaksanakan dengan mengadaptasi upaya pencegahan Covid-19, yakni secara virtual melalui live streaming YouTube.

Pemirsa konser juga dapat mengapresiasi kerja para pegiat seni dengan memberikan donasi kepada para seniman melalui aplikasi bjb Digi ataupun QRIS bank bjb. Hasil donasi dari konser digunakan untuk mendukung kelangsungan karya para seniman tanah air yang terdampak Covid-19.