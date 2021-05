Berkomitmen Untuk Pasar Anak Muda, Infinix Persiapkan Gebrakan di Kota Bandung

Bandung, 22 Mei 2021 – Menyadari kebutuhan anak muda akan ponsel yang ramah di kantong dan memiliki kemampuan maksimal, Infinix, sebagai merek smartphone premium berbasis online semakin menegaskan eksistensinya dengan merilis Hot 10S pada 5 Mei 2021 silam.

Melanjutkan kampanye smartphone gaming entry level-nya tersebut, Infinix juga tak mau kelewatan untuk menggelar XFans Gathering yang diawali dari kota Bandung dan dilaksanakan pada 22 Mei 2021.

“Kami (Infinix) tidak hanya mau fokus pada riset dan perancangan produk baru. Kami juga ingin merangkul XFans dan teman-teman media yang telah mendukung kami selama ini melalui serangkaian acara seru yang sudah kami siapkan untuk membuat suasana Meet Up Eksklusif ini nantinya lebih hidup.” Pungkas Sergio Ticoalu selaku Country Manager Marketing Infinix Mobile Indonesia.

Dengan menonjolkan filosofi desain stylish tanpa mengabaikan performa, Infinix berharap kehadirannya di Bandung dapat merangkul pasar ponsel dengan harga tejangkau lebih luas lagi.

“Ini adalah salah satu momen nyata Infinix dalam merealisasikan komitmennya untuk menjangkau XFans dan Calon XFans yang ada di berbagai wilayah di Indonesia.” Tambah Sergio.

Dengan digelarnya XFans & Media Gathering di La Grande Best Western Hotel pukul 12.00 waktu sekitar, merek smartphone premium berbasis online ini kini telah resmi melebarkan sayapnya di Bandung, Jawa Barat, dan memberikan sinyal kepada pasar smartphone Indonesia bahwa Infinix benar-benar serius untuk menyediakan solusi smartphone terbaik di kelasnya.

Sebagai smartphone yang dirancang untuk kaum muda yang menginginkan desain stylish tanpa mengabaikan performa, Infinix pun berharap kehadirannya di Bandung dapat memberi dampak positif dan menjadi inspirasi bagi orang-orang.

Pada acara tersebut, Sergio Ticoalu sebagai Country Marketing Manager Infinix Indonesia juga ditemani oleh Nana Chen (Global Social Media Manager) dan Richard Feng (Sales Area Manager) untuk menambah kemeriahan suasana.

Selanjutnya Sergio juga mengatakan, “Kami ingin menjadi pilihan terbaik para anak muda di Indonesia yang memerlukan smartphone untuk membantuk keseharian mereka dalam belajar online, bekerja, menonton video hingga bermain mobile game favorit.”

Sejak diluncurkan pada 2013, Infinix Mobile dengan motonya “THE FUTURE IS NOW” bertujuan untuk membuat konsumen menonjol di tengah keramaian dan menunjukkan kepada dunia tentang diri mereka sebenarnya.

Mencakup lima lini produk yakni ZERO, NOTE, S, HOT, dan SMART, pengguna dimanjakan dengan beragam seri yang dapat dipilih sesuai dengan bujet serta kebutuhannya.

Hal ini dibuktikan Infinix dengan menyabet gelar TOP 1 Smartphone Brand di Lazada pada penjualan 11.11 dan 12.12 tahun lalu.

infinix2405b ()

Selain penjualan yang melejit, Infinix Note 8 juga mendapatkan sertifikasi Selular Editor’s Choice 2020 sebagai Best Gaming Smartphone dan Infinix Zero 8 sebagai Best Performance Smartphone.

infinix2405c ()

Dari sudut pandang global, hingga kini Infinix hadir di lebih dari 70 negara di seluruh dunia meliputi Afrika, Amerika Latin, Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Asia Selatan.

Service Center Resmi Bandung

M-Care, BEC (Bandung Elektronik Center) lantai LG W02, Jl. Purnawarman No. 13.

Phone: 0888-02-0888-02

Business Hours: Mon - Sat (10.00 - 19.00), Sun (Closed)

Dapatkan Produk Infinix di:

Goal Mobile

Jl Purnawarman BEC 2 Lt.UG X-03

Steven

08562277777

Era 2000

Jl Purnawarman BEC 1 Lt. LG

Wigi

081321112000

Atlantic

Jl Purnawarman BEC 1 Lt. LG

Haow

0811222626