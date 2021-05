Tantang Pecinta Naked Sport, DAM Gelar All New CB150R Streetfire Challenge

Peserta All New CB150R Streetfire Challenge sedang melakukan penyisihan di area lintasan Safety Riding Center DAM, (16/5).

Untuk memeriahkan acara virtual launching, serta bersama-sama merasakan fitur terbaru dan performa All New CB150R Streetfire. PT Daya Adicipta Motora (DAM) menggelar kompetisi "All New CB150R Streetfire Challenge", acara ini juga menjadi salah satu rangkaian aktivitas untuk memperkenalkan motor naked sport terbaru dari Honda.

All New CB150R Streetfire Challenge diikuti oleh 30 peserta yang berasal dari komunitas Honda, Stunt Rider, dan Pebalap Motor. Sebelum babak penyisihan yang dilaksanakan pada 16 Mei 2021, seluruh peserta yang terbagi ke dalam 3 batch ini diberikan penjelasan aturan berkompetisi sekaligus sosialisasi kampanye keselamatan berkendara #Cari_Aman.

Kompetisi ini tidak hanya harus cepat ketika mencatatkan waktu, namun peserta juga harus pandai menghafal dan membaca petunjuk di setiap rintangan yang ada dalam lintasan. Rintangan yang wajib dilewati dan diselesaikan oleh peserta seperti tidak boleh curi start sebelum lampu hijau, tidak boleh menyentuh cone, tidak boleh menyentuh garis putih di beberapa bagian rintangan, dan kaki tidak boleh menyentuh aspal. Setiap kesalahan yang dilakukan oleh peserta akan diberikan tambahan waktu 2 detik dan dijumlahkan dengan catatan waktu akhir yang didapatkan peserta ketika menyentuh garis finish.

Di babak penyisihan seluruh peserta menggunakan Honda CB150R Streetfire generasi sebelumnya. Setiap batch di babak penyisihan akan diambil 3 peserta terbaik yang berhasil mencatatkan waktu tercepat untuk masuk ke final All New CB150R Streetfire Challenge. Selanjutnya, 9 peserta terbaik yang masuk ke final kembali beradu kecepatan diatas lintasan Safety Riding Center DAM menggunakan All New Honda CB150R Streetfire untuk mencari 3 peserta terbaik pemenang juara ke-1, ke-2 dan ke-3.

General Manager Motorcycle Sales, Marketing, & Logistic DAM, Lerri Gunawan mengatakan, “All New CB150R Streetfire Challenge menjadi bagian dari rangkaian aktivitas kami untuk memperkenalkan motor sport terbaru dari Honda ini. Kompetisi ini menghadirkan pengalaman yang berbeda saat mengendarai All New CB150R Streetfire di lintasan khusus. Kami harap pecinta motor naked sport Honda dapat merasakan secara optimal fitur terbaru serta performa tinggi sepeda motor ini.”

“Kegiatan ini juga tetap mengutamakan dan menerapkan prinsip-prinsip #Cari_Aman dengan cara penerapan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah, melakukan pengukuran suhu tubuh, wajib menggunakan masker, menyediakan hand sanitizer, menyediakan wastafel portable, membatasi jumlah peserta dengan membaginya menjadi ke dalam 3 batch dan secara berkala melakukan pembersihan unit riding yang digunakan untuk berkompetisi,” ujar Lerri.

Tayangan final All New CB150R Streetfire Challenge akan disiarkan bersamaan dengan virtual Launching All New CB150R Streetfire di akun resmi DAM, Instagram @AlwaysHonda, Facebook AlwaysHonda, dan Youtube Always Honda Jawa Barat pada hari Sabtu 22 Mei 2021, jam 20.00 WIB.