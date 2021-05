Lirik Lagu 'Butter' BTS Bahasa Inggris dan Terjemahan Bahasa Indonesia, Buat ARMY Nyanyi-nyanyi

TRIBUNJABAR.ID - Berikut lirik lagu Butter dari BTS yang merupakan lagu bahasa Inggris yang lengkap dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia.

BTS merilis lagu baru mereka secara global pada Jumat (21/5/2021) pukul 1 PM KST atau 11.00 WIB secara digital.

Video musik berdurasi tiga menit yang diposting di channel Youtube ini menjadi lagu kedua BTS dengan lirik yang semuanya bahasa Inggris.

Baca juga: BTS Cetak Sejarah Lewat Dynamite, Banyak Raih Penghargaan Hanya 6 Bulan setelah Dirilis

Lirik Lagu Butter - BTS

Verse 1]

Smooth like butter

Like a criminal undercover

Gon' pop like trouble

Breakin' into your heart like that

Cool shade stunner

Yeah I owe it all to my mother

Hot like summer

Yeah I'm makin' you sweat like that

Break it down

[Pre-Chorus]

Oh when I look in the mirror

I'll melt your heart into two

I got that superstar glow so (Ooh)

Do the boogie like

[Chorus]

Side step right left to my beat (Heartbeat)

High like the moon rock with me baby

Know that I got that heat

Let me show you 'cause talk is cheap

Side step right left to my beat (Heartbeat)

Get it? let it roll

[Verse 2]

Smooth like butter

Pull you in like no other

Don't need no Usher

To remind me you got it bad

Ain't no other

That can sweep you up like a robber

Straight up, I got ya

Makin' you fall like that

Break it down

[Pre-Chorus]

Oh when I look in the mirror

I'll melt your heart into two

I got that superstar glow so

Do the boogie like

[Chorus]

Side step right left to my beat (Heartbeat)

High like the moon rock with me baby

Know that I got that heat

Let me show you 'cause talk is cheap

Side step right left to my beat (Heartbeat)

Get it? Let it roll

Get it? Let it roll

Get it? Let it roll