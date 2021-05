LIVE STREAMING dan Sinopsis Ikatan Cinta 20 Mei: Kelakuan Elsa Semakin Gila, Al Bertemu dengan Ricky

TRIBUNJABAR.ID - Sinetron Ikatan Cinta produksi MNC Pictures kembali tayang pada 20 Mei 2021.

Akting para pemain Ikatan Cinta dan alur cerita yang semakin seru membuat penonton menantikan episode terbarunya.

Pada Sinopsis Ikatan Cinta 20 Mei 2021 masih menceritakan kehamilan Andin.

Simak kisah Ikatan Cinta hari ini Kamis 20 Mei 201 berikut ini.

Penonton Ikatan Cinta ingin menjadi saksi kisah cinta Aldebaran dan Andin.

Serta Aladin yang segera on the way.

Cerita Ikatan Cinta kini masih mengenai Andin dan Aldebaran yang sedang adem ayem.

Aldebaran baru saja pulih dari kecelakaan yang menimpanya.

Sedangkan Andin sedang hamil muda dan kini sering morning sickness.

Meski begitu, garis besar cerita Ikatan Cinta masih mengenai dalang di balik pembunuhan Roy.