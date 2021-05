Jumat Besok, Ribuan Jamaah PERSIS Akan Gelar Aksi Bela Al-Aqsho dan Palestina, Ini Rencana Aksinya

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gelombang aksi kecaman atas tindakan Israel terhadap Palestina terus bergejolak di berbagai penjuru tanah air, termasuk di Kota Bandung.

Dimana sejumlah jamaah ormas Islam PERSIS se- Indonesia akan menggelar aksi bela Al-Aqsho dan Palestina pada Jumat (21/5/2021).

Aksi yang diselenggarakan secara daring mulai pukul 13.00 WIB tersebut, memuat beberapa agenda, diantaranya orasi dan informasi perkembangan terkini dari situasi di Palestina (Al-Quds dan Gaza), pernyataan sikap, penggalangan dana kemanusiaan untuk Palestina, hingga Instruksi menggelar Qunut Nazilah.

Ketua Pengurus Wilayah PERSIS Jawa Barat, Iman Setiawan Latief mengatakan, meski pihaknya tidak menggelar aksi turun ke jalan karena situasi pandemi covid-19 yang belum berakhir, dan potensi membludaknya antusias peserta yang dikhawatirkan menimbulkan kerumunan massa besar, namun tidak akan merubah esensi dari aksi yang akan digelar besok.

Terlebih, menurutnya apa yang terjadi di Palestina hari ini, menurutnya bukan hanya menjadi persoalan dari warga Palestina, namun telah menjadi persoalan internasional yang harus segera diselesaikan.

"Apa yang terjadi di Palestina hari ini, merupakan pembunuhan, pembantaian, dan perbuatan keji yang dilakukan oleh sebuah bangsa Israel, bukan sekedar konflik politik maupun agama semata. Dimana anak-anak, perempuan, dan orang-orang yang tidak bersalah terus menjadi korban dari serangan yang terus diluncurkan Israel. Maka dari itu, besok kami (PERSIS se-Indonesia) akan menggelar aksi kecaman serentak secara daring yang diikuti oleh ribuan jamaah," ujarnya saat dihubungi melalui telepon, Kamis (20/5/2021).

Iman menjelaskan, bahwa tindakan kejahatan kemanusiaan luar biasa dari Israel harus ditentang oleh setiap orang yang waras dan memiliki akal sehat, atau mengutip pernyataan Ali Muchtar Ngabalin beberapa waktu lalu, tidak sungsang.

Sehingga, Ia mengajak semua pihak harus mulai berdiri, tidak hanya berdiam diri melihat saudara seimannya dizolimi, dan bersikap sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya masing-masing untuk dapat memihak kepada kebenaran dan kemanusiaan.

Ia pun meminta, kepada semua pihak di Indonesia, agar tetap dan terus menyuarakan kebebasan bagi semua bangsa, menjunjung tinggi kemanusiaan dan HAM, namun, dengan cara yang baik, jangan sampai terprovokasi sehingga merugikan kita sendiri dan masyarakat lainnya.

"Semuanya sudah jelas dan terang benderang, tidak ada lagi yang perlu diragukan untuk dapat memulai aksi. Oleh karenanya, kami meminta kepada negara-negara untuk bisa bersikap objektif dan mengedepankan humanity interest daripada political interest dalam menyikapi hal ini. Hentikan pembantaian ini. Stop pelanggaran HAM di bumi Palestina, berikan sanksi bagi Israel, dan mari bantu rakyat yang terdampak, serta wujudkan perdamaian di sana. Indonesia must still stand with Palestina," katanya.